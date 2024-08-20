مسؤول حمساوي كبير: "هناك تواصل مع السنوار وهو أحد صناع القرار في عملية التفاوض على الصفقة"

انتقد المسؤول الكبير في حركة حماس، أسامة حمدان، الليلة (بين الاثنين والثلاثاء)، تصريح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي صرح خلاله أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على الاقتراح المحدث. جاء هذا وفقا لمقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء.

وقال حمدان إن كلام بلينكن "يخلق غموضا" لأن الاقتراح ليس ما عرض عليهم، ولا ما تم الاتفاق عليه. وقال حمدان لوكالة رويترز للأنباء إن حماس أبلغت الوسطاء "لا نحتاج إلى مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، بل نحتاج إلى الاتفاق على آلية التنفيذ".

وأضاف حمدان أيضًا أن السنوار، زعيم حماس، كان دائمًا جزءًا من عملية صنع القرار في عملية مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف أنه نظراً لظروف الأمن والسلامة فإن هناك أدوات وآليات للتواصل مع السنوار تعمل بسلاسة.