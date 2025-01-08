نزولا عند رغبة موقع إخباري: المحكمة الإسرائيلية تجيز نشر معلومات حول فضيحة تحيط بنتنياهو

سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية بناء على طلب موقع إخباري إسرائيلي، بنشر التفاصيل الكاملة، للمحادثة بين إيلي فلدشطاين الناطق العسكري بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع نتنياهو.

وللتذكير، فإن فلدشطاين (33 عاما) متهم بتقديم معلومات سرية بقصد الإضرار بأمن الدولة، في إطار فضيحة سرقته وتسريبه وثائق سرية من المخابرات الحربية الإسرائيلية لنتنياهو، وأخرى لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وفي المكالمة، يقول محامي الدفاع عن فلدشطاين المحامي سفوراي، أنه بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد قريبا من موعد قتل المختطفين الستة في قطاع غزة، همس فلدشطاين لنتنياهو في أذنه:" لدي وثيقة من مصادري في الاستخبارات العسكرية، بنفس المحتوى، فقط بنسخة مُحدّثة. نعمل أن ويونتان أوريخ (الناطق بلسان نتنياهو) على إخراجها". وسبق لنتنياهو ان ادعى، أنه لم يعلم بأمر الوثيقة، إلا بعد نشرها لأول مرة، في صحيفة "بيلد".