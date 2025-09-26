نتنياهو: لن نقبل بدولة فلسطينية على بعد ميل واحد من القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو إن "غسرائيل لن تقبل إقامة دولة فلسطينية على بعد ميل واحد من إسرائيل.

واعتبر، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن منح الفلسطينيين دولة على بعد ميل واحد من القدس بعد 7 أكتوبر يشبه منح تنظيم القاعدة دولة على بعد ميل واحد من مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر/ايلول"