التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف موقع لتصنيع الصواريخ لحزب الله
أفيخاي درعي:"إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 724, 725, 777, 835, 704, 702, 709 بالقرب من البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له في شارع أمين الحسيني
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، "إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 724, 725, 777, 835, 704, 702, 709 بالقرب من البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له في شارع أمين الحسيني"، وتابع "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوباً نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".
تنياهو: نحن نطلب من الغزيين الرحيل وحماس تمنعهم
مقر عائلات المخطوفين يهاجم نتنياهو بعد خطابه: "هناك 48 مختطفا في غزة وليس 20"
رويترز عن مصادر: "إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية"
ترامب بعد خطاب نتنياهو: "يبدو أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو إن "غسرائيل لن تقبل إقامة دولة فلسطينية على بعد ميل واحد من إسرائيل.
واعتبر، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن منح الفلسطينيين دولة على بعد ميل واحد من القدس بعد 7 أكتوبر يشبه منح تنظيم القاعدة دولة على بعد ميل واحد من مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر/ايلول"
نتنياهو: الشعبان الإيراني والإسرائيلي سيستعيدان الصداقة
نتنياهو: إذا اتخذ لبنان قرارات حاسمة بشأن سلاح حزب الله يمكن عندها حصول السلام
نتنياهو: انتصاراتنا ستوسع اتفاقات السلام مع دول عربية وإسلامية
إيران: إنهاء التعاون مع وكالة الطاقة الذرية حال إعادة تفعيل "آلية الزناد"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو إنه "أحاط قطاع غزة بمكبرات صوت لتوجيه رسالة إلى المختطفين"، وتابع "أنا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أتحدث إليكم من الأمم المتحدة، لم ننساكم ولو للحظة (...) لن نستسلم ولن ندخر وسعاً إلى لحين إعادتكم جميعاً إلى بيوتكم".
ووجّه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، الجيش بوضع مكبرات صوت في قطاع غزة لبث خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس" إن الهدف من بث كلمة نتنياهو عبر مكبرات الصوت هو "الحرب النفسية".
نتنياهو: حماس تتخذ من سكان غزة دروعا بشرية وتسرق المساعدات الإنسانية والإغاثية
نتنياهو: اتهام إسرائيل بتجويع سكان غزة وإبادتهم كاذبة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل يمكنها إيقاف الحرب "إذا وافقت حركة حماس على شروطنا".
وأوضح نتنياهو، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، أن "مطالب إسرائيل هي نزع السلاح في غزة، وسيطرة إسرائيل على الأمن في القطاع، بالإضافة إلى إنشاء سلطة مدنية تكون ملتزمة بالسلام مع إسرائيل".
نتنياهو: لا يجوز السماح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يجوز السماح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية. وأضاف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يجب التخلص منه، ويجب تجديد عقوبات مجلس الأمن عليها".