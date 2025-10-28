أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) أن الرفات التي أعادتها حماس أمس حماس تعود للجندي أوفير تسرفاتي، الذي أُعيد جثمانه من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل حوالي عامين. وقد تم إبلاغ عائلته بذلك. وجاء في البيان أن الحديث يدور عن انتهاك واضح للاتفاق من قبل حماس. وجاء أيضاً: "رئيس الحكومة نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة الجهات الأمنية، سيتم خلاله مناقشة خطوات إسرائيل تجاه هذه الانتهاكات".

أوفير، وصل إلى مهرجان النوفا ليحتفل بعيد ميلاده مع زوجته شوفال وأصدقائه المقربين وأوفير اختُطف وقُتل أثناء أسره. تم استعادة جثمانه في نهاية نوفمبر 2023 ودُفن في إسرائيل.

في مارس/أذار 2024 أُعيدت رفات إضافية منه للدفن في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس من نفس العام نشرت حماس صورة جثمانه الخاص بأوفير.

جاء في بيان عائلة تسرفتي: "نمنا الليلة على أمل وتوقع بأن عائلة أخرى ستغلق دائرة مؤلمة دامت عامين وستعيد عزيزها للدفن، ولكن مرة أخرى تم خداع عائلتنا التي تحاول التعافي. عرضوا علينا هذا الصباح الفيديو الذي يظهر استخراج رفات ابننا الحبيب ودفنه والنداء للصليب الأحمر - وهو تلاعب بغيض يهدف إلى إفشال الصفقة وترك جميع المختطفين دون عودة."

وأضافوا أيضاً: "هذه هي المرة الثالثة التي نضطر فيها لفتح قبر أوفير ودفن ابننا من جديد. الدائرة كما لو 'أغلقت' بالفعل في ديسمبر 2023، لكنها في الواقع لم تغلق أبداً. منذ ذلك الحين نعيش مع جرح ينفتح باستمرار، بين الذكرى والحنين، بين الثكل والرسالة. أوفيري خرج إلى نوفا للاحتفال بعيد ميلاده ومن هناك لم يعد. نناشد جميع أبناء شعب إسرائيل ألا ينسوا القتلى، وألا ينسوا المخطوفين، وأن يواصلوا دعم العائلات حتى عودتهم وحتى بعد ذلك – فقط بهذه الطريقة سيكون لدينا مستقبل. فقط بهذه الطريقة سنستطيع أن نواصل العيش في دولتنا."