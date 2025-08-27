تحذيرات جهاز الأمن الإسرائيلي وتصريحات نتنياهو: اقتباسات من جلسة الكابينيت

قد يعجبك أيضًا -

تضمن اجتماع الكابينت الذي عُقد مساء أمس استعراضًا أمنيًا - ولم يتناول المفاوضات بشأن صفقة المختطفين. مراسل شؤون الكنيست في القناة العبرية عَميئيل يرحي نشر هذا المساء (الأربعاء) اقتباسات من الجلسة، حذر خلالها حذرت الجهاز الأمني من أن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب سيقويان حماس.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "أوعزت لديرمر أن يدير مفاوضات حول صفقة شاملة، تشمل جميع المختطفين وإنهاء الحرب وفقاً لشروط إسرائيل".

مسؤولون كبار في الجهاز الأمني ردوا: "إذا انسحبنا من فيلادلفيا، فإن إعادة بناء قوة حماس لن تكون محدودة كما هي اليوم. حماس ضعفت لكنها لم تُهزم، وهي لا تتنازل عن رؤيتها لتدمير إسرائيل".

وأضاف مسؤولون في الجهاز الأمني بأن: "حماس ما زالت تحتفظ بسيطرتها على الأرض، وإذا انسحب الجيش الإسرائيلي ستعود وتقوى. وما سيحدث في غزة سيؤثر على جميع الجبهات."