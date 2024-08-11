مصر وقطر تبلغ إسرائيل :"السنوار يريد وقف إطلاق النار"

بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" نشر اليوم (الأحد)، فإن زعيم حماس، يحيى السنوار، يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار - بحسب رسالة نقلها الوسطاء المصريون والقطريون إلى المسؤولين الإسرائيليين. ويأتي هذا التقرير قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن مقربين من نتنياهو أبلغوا الصحفيين ومسؤولين حكوميين أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستعد للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بغض النظر عن تأثير ذلك على ائتلافه. ولكن في المؤسسة الأمنية لا يزال هناك الكثير من المتشككين في مدى استعداد نتنياهو للتوصل إلى اتفاق.

لقد أوضح المسؤولون الأمريكيون لنظرائهم في إسرائيل أنهم يعتقدون أن الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو لتجنب حرب إقليمية أوسع. وفي الوقت نفسه، أوضح شركاء نتنياهو في الائتلاف أنهم لا يريدون أن تتوصل إسرائيل إلى اتفاق مع حماس.