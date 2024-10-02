الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي خلال القتال جنوب لبنان

سمح الجيش الإسرائيلي بالنشر اليوم اسم الجندي الإسرائيلي الذي قتل خلال القتال جنوب لبنان، وأعلن أنه الملازم ايتان يتسحاك اوستر (22 عاما) حيث قتل خلال اشتباك مع مسلحين، وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب الى 716 جنديا.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن الجندي من وحدة أجوز، تشكيل الكوماندوز، تم تبليغ عائلته بخبر مقتله وتمت ترقيته من رتبة ملازم الى رتبة رقيب بعد وفاته، وستقام جنازته اليوم قبل حلول عيد رأس السنة العبرية.