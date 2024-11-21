"حدث خطير": إسرائيل تحقق بظروف إدخال مدني إسرائيلي إلى ساحة المعركة جنوب لبنان

بدأت الشرطة العسكرية صباح اليوم (الخميس) تحقيقاً في ملابسات إدخال المواطن زئيف (زابو) حانوخ إيرليخ إلى ساحة المعركة في جنوب لبنان، حيث قُتل في مواجهة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين.

وفي أعقاب الحدث الغير عادي أمر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بإقامة طاقم خبراء يعمل "على تشكيل صورة مفصلة للوضع بشأن وجود انضباط عملياتي، تعليمات وأوامر وإجراءات الجيش الإسرائيلي، ضوابط وقواعد السلوك في الوحدات العسكرية بكلا الساحتين- الشمال والجنوب". ووفقا للبيان، بدأ الطاقم عمله بصورة فورية، وسيعمل على صياغة توصيات عملية لتعزيز الانضباط والثقافة العسكرية خلال القتال".

ويشار الى أن الباحث زئيف ارليخ (71 عاما) قتل أمس خلال اشتباك بين مقاتلي الجيش الإسرائيلي ومسلحي حزب الله جنوب لبنان، بعد أن تم إدخاله على ما يبدو بصورة مخالفة للتعليمات. وقال الجيش الإسرائيلي بخصوص ظروف الحدث بأن القوة بقيادة رئيس مقر لواء جولاني، العقيد احتياط يوآف ياروم ، دخلت في ساعات الظهر الى منطقة تنشط بها الوحدة، ووصلت الى موقع أثري مع ارليخ الذي طلب بإجراء بحث في المكان.

ارليخ كان مواطنا يرتدي الزي العسكري ويحمل السلاح قتل خلال تبادل إطلاق النار، الى جانب المقاتل جور كهاتي. في حين أصيب قائد الوحدة بصورة متوسطة. رغم ان ارليخ لم يخدم بالاحتياط، قرر الجيش الإسرائيلي اعتباره بأنه من قتلى الجيش الإسرائيلي، ووصف الجيش الإسرائيلي الحدث بأنه خطير.