لأول مرة منذ الحرب: حماس تنشر تسجيلا لقائد القسام محمد الضيف

تمكن قائد الذراع العسكرية لحركة حماس محمد الضيف البقاء بعيدا عن الأضواء، الا أنه نشرت قبل أربعة أشهر فقط صورته، ولأول مرة منذ السابع من أكتوبر، نشرت حماس مقطعًا صوتيًا يُسمع فيه قائد الجناح العسكري لحركة حماس وهو يدعو العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم إلى التحرك ضد إسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1773017976494555451