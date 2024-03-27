لأول مرة منذ الحرب: حماس تنشر تسجيلا لقائد القسام محمد الضيف

تمكن قائد الذراع العسكرية لحركة حماس محمد الضيف البقاء بعيدا عن الأضواء، الا أنه نشرت قبل أربعة أشهر فقط صورته، ولأول مرة منذ السابع من أكتوبر، نشرت حماس مقطعًا صوتيًا يُسمع فيه قائد الجناح العسكري لحركة حماس وهو يدعو العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم إلى التحرك ضد إسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1773017976494555451 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتوجه ضيف الى الشعوب العربية والإسلامية قائلاً: "إلى أهلنا في الأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل ربوع الوطن العربي والإسلامي - إبدأوا اليوم بمسيرتكم". "لا تسمحوا للقيود أو الحدود أو الأنظمة أن تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى".

ويشار الى أنه قبل أربعة أشهر تحديدا، تم الكشف عن وثائق جديدة لمحمد ضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس. وفي الصورة يمكن رؤية القيادي الكبير في الجناح العسكري بدون عين، لكنه نشط. وكان من المعروف أيضًا أنه مبتور الأطراف، وذلك بعد أن بُترت إحدى ساقيه. وبالأمس، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسميًا أن نائب ضيف، مروان عيسى، قُتل في هجوم للقوات الجوية.