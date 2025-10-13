منهم المنفي ومنهم العائد إلى مسقط رأسه: من هم أبرز أسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن الصفقة؟

تماشيا مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، تم خلال اليوم الإثنين إطلاق سراح 1968 فلسطينيًا إلى الضفة الغربية وغزة، فيما تم نفي عدد منهم إلى بلد آخر كجزء من الصفقة.

وبحسب سلطات السجون الإسرائيلية فقد تم إطلاق سراح نحو 1700 سجين من سجن كتسيعوت في النقب إلى قطاع غزة حيث تم اعتقالهم خلال المناورة البرية، ووفق المعلومات فهم لم يشاركوا في هجوم 7 أكتوبر. وانطلقت بهم قافلة طويلة ضمت أكثر من 200 مركبة تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية ومركبات أمنية، في عملية ضخمة، أشرف عليها مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي.

وفي ساعات بعد الظهر، وصلت إلى غزة حوالي 40 حافلة تقلّ المفرج عنهم، بينهم سجناء من أصحاب الأحكام الطويلة، تم تحويلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس، حيث تجمعت حشود من السكان للاحتفال بالمحررين.

ووصلت دفعة من الأسرى المحررين إلى القدس الشرقية والضفة الغربية واستقبلتهم الحشود في مدينة رام الله. أما مصر فاستقبلت 154 أسيرا من أصحاب الأحكام المؤبدة. ووفقا لمصلحة السجون، فقد بقي خلف القضبان حوالي 9000 أسير فلسطيني، وهو ما يبدد أماني قادة حماس بتنظيف السجون.

ووفقا لما رصده الزميل الصحفي في i24NEWS سعيد محاجنة فإن هناك حالة من الغضب واليأس في الشارع الفلسطيني بسبب قوائم الأسرى الفلسطينيين. وأشار إلى أن القوائم خلت من أسماء أسرى بارزين ووازنين في الساحة الفلسطينية فقد أصرت إسرائيل على استثناء من اعتبرتهم أياديهم ملطخة بالدماء مثل ابراهيم حامد ومروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي.

محاجنة تطرق أيضا إلى الحالة الصحية المزرية التي خرج بها عدد كبير من الأسرى لا سيما مبتوري الأطراف في مشهد أذهل الأطباء الفلسطينيين وفق تعبيره.

وفيما يلي لمحة عن أبرز الأسماء التي تم الإفراج عنهم اليوم:

أيهم كمجي ومحمود العارضة كلاهما من منطقة جنين، وارتبطت أسماؤهما مع عملية "نفق الحرية" – الهروب من سجن جلبوع عام 2021 والتي هزت المنظومة الأمنية في إسرائيل.

ناصر أبو سرور ومحمود أبو سرور من بيت لحم، وهما معتقلان منذ عام 1993.

محمد وعبد الجواد شماسنة من بلدة قطنة، شمال غرب القدس، أمضيا 33 عاماً خلف القضبان. والمقدسي أيمن الكرد، ورياض العمور من بيت لحم، والكاتب والشاعر أمير أبو حنيش من نابلس ومحكوم عليه بتسع مؤبدات. ومحمود عيسى من بلدة عنتاتا شمال القدس يمضي 3 مؤبدات، خليل أبو عرام من بلدة يطا وإبراهيم أبو نعمة وهو واحد من بين خمسة وعشرين أسيرا من قدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأسير محمد عمران وهو أحد العقول المدبرة لعملية وادي النصارى – عام 2002 والت يأسفرت عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي. وتشمل القائمة أيضا ماهر الهشلمون والذي نفذ عملية دهس وطعن عام 2014 عند مفترق عتصيون جنوب بيت لحمأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين. وسيتحرر معه هاني حمد موسى الزير من دورا جنوب الخليل، ينتمي لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.