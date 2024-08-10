تقارير فلسطينية: مقتل أكثر من 100 شخص بالهجوم على مدرسة "التابعيين، والجيش الإسرائيلي يرد: الأرقام مبالغة

أفادت تقارير فلسطينية في غزة اليوم عن مقتل أكثر من 100 فلسطينيا وعشرات الإصابات في هجوم إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة والتي استخدمت كمأوى للاجئين. في حين نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأرقام الفلسطينية وقال إنه إستهدف مركز قيادة لحماس استخدموه للاختباء والتخطيط لأنشطة ضد القوات الإسرائيلية .

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة التابعة لحماس قتل أكثر من 100 فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي وعشرات الإصابات فجر السبت، ووفقا للتقارير جزء من القتلى لا زال تحت الأنقاض وجزء منهم أطفال. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان :"ووفقا لفحوصات أولية، الأرقام التي ينشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة- والتي تنشط كالذراع العسكرية لحماس مبالغ بها، ولا تتناسب مع المعلومات المتوفرة لدى الجيش الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه وفقا لمعلوماته الاستخباراتية "قتل 20 مسلحا بينهم قادة كبار، نشطوا في الموقع واستخدموه للانطلاق بعمليات مسلحة. وقال إن الموقع الذي يضم مسجدا وتمت مهاجمته كان مقرا لحماس والجهاد الإسلامي". وقال إنه قبل الهجوم "اتخدت خطوات كثيرة لتقليص احتمال استهداف مدنيين بما يشمل استخدام الأسلحة الدقيقة والمعلومات الاستخباراتية، وجرت عملية سلاح الجو بتوجيهات استخباراتية للاستخبارات العسكرية والشاباك وقيادة الجنوب.

وأفادت التقارير أنه في قتل بالهجوم على المدرسة في مدينة غزة الشيخ محمد أبو سعدة رئيس الأوقاف في غزة، وعبد العزيز كفارنة نائب رئيس بلدية بيت حانون ود.يوسف شحادة الكحلوت أستاذ اللغة العربية في الجامعة الإسلامية

من جانبها أدانت كل من مصر والأردن والهجوم ، وقالت الخارجية المصرية في بيانها إنه الهجوم على المدرسة في غزة :"استمرار للجرائم الواسعة والاستهداف المتعمد للمدنيين مع تزايد جهود الوسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة -دليل على أن إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب".

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم وقالت إن "المملكة تدين انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والإنساني. هذا الهجوم يحدث بالوقت الذي يسعى فيه الوسطاء جاهدين إلى تجديد المفاوضات بشأن صفقة تبادل تؤدي إلى اتفاق دائم. وهذا مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إفشال وإحباط هذه الجهود".