مصادر في الولايات المتحدة: "الجهود لإنقاذ لبنان من الانهيار - فشلت"

الجبهة الشمالية ما زالت تشتعل: مصادر في إدارة ترامب أعلنت أن الفرصة التي مُنحت للبنان لإنقاذ نفسه من أزمة سياسية مستمرة وصلت إلى طريق مسدود، وذلك بحسب ما أفادت به اليوم (الخميس) "سكاي نيوز عربية". وبحسب تلك المصادر، فإن الجهود لإنقاذ لبنان من الانهيار من خلال حوافز اقتصادية وسياسية استُنفدت، وأداء القيادة الضعيف يترك البلاد عالقة في الشلل والتبعية.

كشفت المصادر أن واشنطن طلبت خلق بيئة تشجع حزب الله على الشروع في عملية نزع سلاحه طوعًا، وأن خطة الإنقاذ تضمنت مليارات الدولارات من دول الخليج وترتيبات إقليمية مستوحاة من "اتفاقيات أبراهام". ومع ذلك، وفقاً لهم، فضل جهات رئيسية في بيروت الحفاظ على الوضع القائم – وهو ما يعني أن لبنان سيبقى "دولة فاشلة". وأضافت المصادر أنه مع عودة الوتيرة الدبلوماسية المعتادة، أصبح لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي ترعى رسميًا "منظمة إرهابية أجنبية" كجزء من قيادتها. وحذرت المصادر من أن رفض الحكومة التعامل مع الوجود المسلح لحزب الله يضمن استمرار تآكل مؤسسات الدولة وتعميق الاعتماد على جهات خارجية.

في الغرب يزداد القلق من تصعيد أمني في الشمال، بينما تتصاعد التوترات بين إسرائيل، حزب الله و"يونيفيل". رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس عقدا اجتماعاً خاصاً حول الموضوع مع كبار مسؤولي الأمن، حيث ناقشوا أيضاً مسألة التدخل المصري في لبنان.

نشير إلى أنه هذا الأسبوع نشرنا أيضًا عن مسؤول سياسي رفيع أن إسرائيل تقترب من نقطة اتخاذ القرار بشأن الخطوات القادمة في ضوء انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي غضون ذلك، زار يوم الاثنين رئيس المخابرات المصرية حسن محمود رشاد بيروت، وذلك بعد أسبوع من لقائه مع نتنياهو ورئيس الشاباك دافيد زيني. كما التقى أمس سفير مصر في لبنان مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام. وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه هاجم عبر سلاح الجو بنى تحتية إرهابية وقاذفة وبئر تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف البيان أن "وجود هذه البنى التحتية في المنطقة يُشكل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".