سقوط ضابط إسرائيلي برتبة نقيب في معارك بيت حانون الضارية والطاحنة

سقط النقيب في الجيش الإسرائلي إيتان يسرائيل شكنازي، 24 عاماً، نائب قائد سرية في الكتيبة 932 من لواء ناحال، اليوم (الاثنين) في معركة بيت حانون شمال قطاع غزة مع جندي آخر سقط أيضاً في ذات المعركة. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 827.

وفي المعركة التي وصفت بـ "الصعبة" التي وقع في بيت حانون، أصيب مقاتلان آخران من لواء ناحال إثر حريق ناجم عن عبوة ناسفة. ويكشف تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي أن المسلحين أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات على مبنى كان يقيم فيه إيتان والجندي الآخر الذي قُتل معه، ثم قاموا لاحقا بتفجير قنبلة مدفونة داخله وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة.

وأعربت مدرسة "عميت حاصور" التي درس فيها إيتان عن حزنها والألم عليه. وقال معلمه، حاييم باسيك، إن إيتان كان قائدًا بالفطرة ولطيفًا على نحو غير عادي. وقال باسيك: "في كل ما فعله، بذل كل ما في وسعه، ولم يكن الأداء المتوسط خيارًا بالنسبة له. لقد سعى دائمًا إلى الأفضل ولم يكن راضيًا أبدًا عما حققه".

وسمح الجيش الإسرائيلي بالأمس بنشر خبر سقوط المجند أورئيل بيريتس، 23 عامًا، من بيتار عيليت، وهو مقاتل في كتيبة نتساح يهودا التابعة لكتيبة كفير، في معركة شمال قطاع غزة. وسقط المقاتل خلال مواجهة مع مسلحين في بيت حانون ايضا. وفي الحادث الذي سقط فيه بيرتس، أصيب ثلاثة مقاتلين في كتيبة نيتساح يهودا بجروح خطيرة وخمسة بجروح متوسطة وخفيفة. وتم إبلاغ عائلات المحاربين الجرحى.

وسمح أمس بنشر خبر سقوط المجند يوفال شوهام (22 عاما) من القدس، في معركة شمال قطاع غزة. وكان شوهام مقاتلًا مدرعًا في الكتيبة التاسعة وهو الضحية العاشر للحرب الذي درس في مدرسة هيملفارب الثانوية في القدس. وسقط نتيجة حادث تشغيلي لانحياز الدبابة. وأصيب جندي من لواء ناحال بجروح خطيرة في الحادث.