تقرير: الولايات المتحدة ستلعب دورا بارزا في إخراج غزة من حالة الفوضى بعد الحرب

تخطط إدارة بايدن لتعيين مسؤول أمريكي كمستشار مدني كبير لقوة معظمها فلسطينية عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس، حسبما قال أربعة مسؤولين أمريكيين، وفقًا لصحيفة بوليتيكو .

وتوضح هذه المعلومات أن الولايات المتحدة تنوي المشاركة بشكل كبير في تأمين قطاع غزة بعد الحرب.

وسيكون “المستشار المدني” المذكور متمركزا في المنطقة و”سيعمل بالتعاون الوثيق” مع قائد القوة “الذي سيكون إما فلسطينيا أو من دولة عربية”.

ولا تزال واشنطن تناقش مدى السلطة الرسمية لهذا المستشار، لكن جميع المسؤولين، الذين ظلوا مجهولين حتى لا يفصحوا عن تفاصيل مناقشات شديدة الحساسية، أكدوا أن هذا الدور جزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور "قيادي".

وقال المسؤولون إن المستشار لن يدخل قطاع غزة نفسه أبدا، مما يعني أنه سيتم احترام سلامة القطاع.

وأشار مسؤولان أيضًا إلى أن المستشار قد يكون متمركزًا في سيناء، وقال آخر إنه قد يكون الأردن.

وكانت الولايات المتحدة بالفعل لاعباً رئيسياً ولا غنى عنه في الصراع منذ اليوم الأول، حيث دعمت الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس بينما دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.