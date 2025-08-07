هكذا تخطط إسرائيل لتنفيذ احتلال القطاع

قد يعجبك أيضًا -

ناقش الكابينيت مساء اليوم (الخميس) خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التي تتضمن احتلالًا كاملًا للقطاع، بما في ذلك تطويق مدينة غزة ونقل مليون من سكانها جنوبًا. وصرح مصدر سياسي لقناة i24NEWS بأنه بعد ذلك، سيتم "التعامل مع معاقل حماس في المدينة"، على أن تتوسع العملية لاحقًا لتشمل مخيمات الوسط.

تعتزم إسرائيل، بمساعدة الحكومة الأمريكية ودول أخرى، إغراق غزة بمساعدات إنسانية تصل إلى أربعة أضعاف مستواها الحالي. وصرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بأن الولايات المتحدة تخطط لافتتاح 16 مركزًا للمساعدات الإنسانية، على غرار المراكز التي يديرها صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي حاليًا.

يُقدَّر أن تستغرق هذه العملية ستة أشهر على الأقل. وصرح مصدر سياسي لقناة i24NEWS بأن "نتنياهو مُصمِّم على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة حماس". وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية: "نعتزم السيطرة العسكرية على قطاع غزة، وتفكيك حماس، ونقلها إلى سلطة أخرى".

تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. لكن العديد من وزراء الحكومة الذين تحدثوا إلى i24NEWS أعربوا عن قلقهم من أن العملية في غزة ستتوقف حالما تقترح حماس فجأةً أي إطار عام للاتفاق. وقال المصدر: "نطالب باستمرار عملية احتلال القطاع حتى النهاية - بغض النظر عن عرض حماس للاتفاق. إن نية تنفيذ العملية حتى النهاية فقط هي التي ستدفع حماس لإطلاق سراح الرهائن". إضافةً إلى ذلك، يخشى الوزراء من أن يكون النشاط الميداني بطيئًا، على الرغم من الموافقة على احتلال كامل للقطاع.

خلال اليوم عقد نتنياهو اجتماعات مع الوزيرين سموتريتش وبن غفير. في الوقت نفسه، تحدث رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ مع رئيس أركان الجيش أيال زمير من أجل "تعزيز موقفه" ضد الهجمات الأخيرة عليه، بزعم أنه ليس هجومياً بما فيه الكفاية.