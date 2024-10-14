"حلقت بصورة منخفضة جدا": المزيد من التفاصيل عن التحقيقات باستهداف المسيرة لقاعدة غولاني

قُتل أربعة جنود الليلة الماضية (الأحد) بعد أن ضربت طائرة مسيرة لحزب الله قاعدة تدريب عسكرية لوحدة غولاني بالقرب من بنيامينا، مما أدى إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، وأصيب ما مجموعه 51 شخصًا.

وتشير التحقيقات الأولية لسلاح الجو إلى احتمال أن تكون ثلاث طائرات مسيرة توغلت حوالي الساعة 19.00 من المنطقة البحرية لمدينة صيدا في لبنان. أولا، يبدو أن أحد الصواريخ أصاب منطقة الجليل الغربي، بالقرب من الحدود وتم اعتراضه فوق شواطئ نهاريا.

أما المسيرة الثانية فقدت الاتصال به في منطقة عكا على الرغم من ملاحقتها من قبل المروحيات والطائرات المقاتلة التي حاولت اعتراضه دون جدوى، بعد حوالي نصف ساعة من سقوطه بالقرب من بنيامينا. الطائرة المسيرة التي تمكنت من الوصول إلى قاعدة جولاني، واصلت التحليق على ارتفاع منخفض حتى وصلت إلى النقطة المحددة في المبنى حيث يتناول العشرات من المجندين العشاء. ويدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية أن يكون قد حلق على ارتفاع منخفض للغاية، وهو ما سمح لها بالإفلات من الرادارات.

في المقابل - سُمع إنذار بشأن إطلاق نار غير مباشر في تالمي اليعزر، ليس بعيدًا عن نقطة سقوط المسيرة. الحديث يدور عن إطلاق نار غير عادي استهدف المنطقة، وفقًا للنتائج الأولية لا يتعلق الأمر بالطائرة المسيرة التي قامت بتشغيل أجهزة الإنذار، ويحقق الجيش الإسرائيلي أيضًا فيما إذا كانت هناك محاولة لتشويش أنظمة التحذير أثناء اختراق الطائرة المسيرة.

في الواقع، مرت أكثر من 20 دقيقة من لحظة رصدها حتى التبليغ عن الضربة في القاعدة العسكرية، أي أنها طارت لمدة 15 دقيقة على الأقل في سماء إسرائيل دون رصد. لم يتم العلم في إسرائيل عن وجود طائرة مسيرة معادية كانت تتجول بالتأكيد في المنطقة - ولم يعطوا تحذيرًا كافيًا.

هناك اعتقاده مفاده أنهم افترضوا أنها سقطت أو انفصل وسقط على الأرض، وهناك رأي آخر أنه بحث عن نقطة قريبة في منطقة الانفصال. في الفترة الطويلة التي مرت منذ لحظة الاختفاء، كان يستهدف نقطة محددة للغاية على سطح غرفة الطعام - مباشرة فوق طاولات الجنود.