إصابة أربعة شرطيين في عملية دهس وسط إسرائيل وتحييد المنفذ

أعلنت الشرطة الإسرائيلية خلال الليل أن أربعة ضباط أصيبوا بعد هجوم دهس نفذه سائق عربي إسرائيلي، عند نقطة تفتيش بالقرب كوخاف يائير في وسط البلاد، وتم إطلاق النار على المنفذ وقتله.

ووصفت في البداية الضباط بأن أحدهم في حالة خطيرة، والبقية في حالة متوسطة وخفيفة. وفي وقت لاحق، أفاد مركز بيلينسون الطبي أن حالة المصاب الخطيرة تحسنت إلى متوسطة.

وبحسب بيان الشرطة، فإن أحد سكان الطيرة، البالغ من العمر 26 عاماً، حاول عمدا مهاجمة الضباط عند نقطة تفتيش منتشرة في إطار النشاط ضد سارقي السيارات.

وبعد أن دهس السائق عناصر الشرطة عند الحاجز المؤقت، واصل السائق طريقه ووصل إلى حاجز إلياهو حيث نزل المنفذ من السيارة في محاولة لطعن حراس الأمن.

وتم إطلاق النار عليه وقتله على حاجز إلياهو. وبعد التحقيقات الأولية، تبين أن السائق هو نفسه الذي نفذ الهجومين.