عائلات المخطوفين قلقة على مصير أبنائها بعد قرار الكبنيت توسيع العملية العسكرية في غزة

يسود قلقٌ في أوساط عائلات المخطوفين على مصير أحبائهم، من خطة توسيع دائرة القتال في قطاع غزة، التي أقرها الكبنيت الإسرائيلي.

وقال إيتسيك هورن، والد إيتان المحتجز في غزة، ويائير الذي أُطلق سراحه من هناك في إحدى الدفعات السابقة: "إذا كان نتنياهو قد توصل إلى استنتاج مفاده أن احتلال مدينة غزة سيعيد المخطوفين، فلماذا لم يفعل ذلك في وقتٍ سابق؟"

وأضاف في مقابلةٍ إذاعية صباحية: "نتنياهو لن يتمكن بعد الآن من التهرب من مسؤولية مصير المخطوفين. أنا سعيدٌ جدًا من ذلك، لأن هذه الخطة هي خطة رئيس الحكومة، وهو أصر على تمريرها رغم كل التحفظات من قبل باقي الأطراف. وعليه، فإن المسؤولية تقع عليه وحده. إذا لا سمح الله، قتل المخطوفون ومات الكثير من الجنود، فلن يتمكن نتنياهو بعد الآن من التهرب من المسؤولية".

من جانبه عبّر عيدان باروخ، شقيق أورئيل المختطف، عن غضبه من تصريح نتنياهو في المؤتمر الصحفي الليلة الماضية بأنه مُلزم بإعادة العشرين مختطفًا الأحياءً. فقال متسائلا: "ماذا عن الآخرين؟ ماذا عن جميع الجثامين؟ ماذا يعني الالتزام بالعشرين فقط؟ يجب أن يلزم بالجميع دفعة واحدة. ينبغي حذف كلمة ‘دفعات‘ من القاموس علينا إعادة الجميع دفعة واحدة". وتابع قائلا:" علينا أن نتصرف بشكل مختلف، فالأسلوب الذي اتبعناه حتى الآن، هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع".