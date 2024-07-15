مصدر سياسي: وفد إسرائيلي سيغادر لمواصلة المفاوضات والتواصل مع الوسطاء مستمر

قال مسؤول سياسي إسرائيلي، اليوم (الاثنين)، إنه من المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، خلال الأسبوع. كما أن إسرائيل تجري اتصالات مع الوسطاء أيضا خلال الأيام والساعات الأخيرة أيضاً

وتشير التقديرات في إسرائيل أيضًا إلى أن "نهج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتمثل في الضغط العسكري في قطاع غزة، إلى جانب موقف حازم في محادثات المفاوضات، يعزز هدفي الحرب، وأيضًا الإفراج المختطفين - لأنه بعد محاولة اغتيال مسؤولين كبار في حماس يوم السبت، كان هناك مسؤولين أعلنوا عن وقف المحادثات - لكن حماس ما زالت تعلن أنها مستمرة بالمفاوضات. ولذلك ترى المصادر أن ذلك يشكل عملياً ضغوطاً كبيرة وأيضاً تحقيق باقي أهداف الحرب الأخرى للحرب".

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن هذا هو الوقت المناسب لزيادة الضغط العسكري، لأن ذلك سيسمح بإعادة المزيد من الرهائن والمختطفين أحياء بثمن لا يعرض حياة المدنيين للخطر. وذكروا أيضًا أنه بعد حدث مهم جدًا - سواء تم القضاء على الضيف أم لا - فإن رد فعل حماس عمليًا ضعيف جدًا وبالتالي هي على استعداد لمواصلة المحادثات.