آلاف المتظاهرين يشاركون في احتجاجات تعم مدنا رئيسية في إسرائيل للمطالبة بتغيير القيادة وإطلاق سراح الرهائن

نزل آلاف المتظاهرين السبت إلى الشوارع للاحتجاج ضد الحكومة التي تماطل، وفق ما يرونه، في التوصل إلى صفقة تقضي بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. واكتظت شوارع تل أبيب وغيرها من المواقع والمدن مثل رعنانا ونتانيا وموديعين بالمتظاهرين الذين دعوا الحكومة إلى إجراء انتخابات وعودة المختطفين.

أقيمت المظاهرة الرئيسية وسط تل أبيب تحت عنوان يوم الذكرى (ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل) ووقف الآلاف الذين أتوا إلى المكان دقيقة صمت احتراما لذكرى ضحايا معارك إسرائيل.

وارتفعت هتافات مناهضة لنتنياهو على غرار "حان الوقت للإطاحة بالديكتاتور!" و"مضى وقت طويل على المختطفين في غزة"، و"الحكومة الدموية أياديها ملطخة بالدماء" و"ارحل الآن!".

Paulina Fatimer, headquarters of the abductees

كما أعد منظمو التظاهرة في شارع مناحيم بيغن القريب من موقع التجمهر عرضا بمناسبة يوم الذكرى وأضيئت الشموع التي وُضعت على شكل أرقام تمثل أعداد الضحايا في كافة معارك إسرائيل.

وشارك المتظاهرين في كفار سابا اللواء عاموس جلعاد (جنرال احتياط سابق) حيث ألقى كلمة تؤيد مطلب العمل على إطلاق سراح الأسرى وقال: "لا يوجد أسمى من إعادة المختطفين أحياءً. إذا لم يحدث ذلك، فإنه سيبقى عارا إلى الأبد. رئيس الوزراء ليس لديه أي مشاعر تجاه الرهائن. هذه ليست قيم الدولة التي نشأت عليها، على ما جاء في تقرير لواينت.

وقادت مظاهرة تل أبيب سيجليت هليل، والدة الراحل أوري تشيرنيحوفسكي الذي قُتل في حفل نوفا (يوم هجوم 7 أكتوبر) ومن قادة احتجاج "انتخابات الآن"، وضابط الاحتياط أور شنايبرغ - من قادة "دور شينوي (جيل التغيير)". ووعد الضابط الذي أصيب بجروح خطيرة في القتال في خان يونس في كلمته الافتتاحية بأن يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم حتى يتم الإعلان عن انتخابات جديدة. "الشهر المقبل حاسم - يجب أن نخرج إلى الشوارع، ويجب أن نجري الانتخابات الآن!".

Paulina Fatimer, headquarters of the abductees

وقالت هيلل: "نحن في اللحظات الحاسمة. لقد انقضت 7 أشهر. ويجب ألا نمضي نحو الذكرى السنوية الأولى للكارثة مع نفس الحكومة - يجب أن نجري انتخابات الآن. هذا الأسبوع فقط رأينا أيضًا أن رئيس الولايات المتحدة، الذي يقف إلى جانبنا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) ويبذل كل ما في وسعه لإنقاذه من الحكومة – قد سئم من حكومة إسرائيل. نتنياهو يختار مرارا وتكرارا قاعدته المسيحانية المتطرفة، ويفضلهم علينا المرة تلو المرة. إنه يحاول أن يفرض العزلة علينا، لكننا لسنا مستعدين لإرسال أطفالنا للقتال بأيدٍ عارية”. وتقول: “أنا التي فقدت أعز شخص لدي، لا أستسلم. لأننا نستحق أفضل من هذا. نحن نستحق أن نعيش بأمان. نحن نستحق محورًا قياديًا لائقًا".