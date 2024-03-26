أحدث قرار الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي الإثنين هزة في العلاقات بين إسرائيل التي تواجه حربا متعددة الجبهات عقب هجوم 7 أكتوبر المفصلي في تاريخ البلاد وبين الولايات المتحدة التي تتعرض لضغوطات متزايدة من أجل مراجعة موقفها الداعم كليا لحليفتها في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـi24news: "بالنسبة لحماس، لن يكون للضغط الدبلوماسي عليها أي معنى. أما بالنسبة لإسرائيل، فيمكن له أن يكون محفوفا بالمخاطر، كما يعلم السيد بايدن جيدا. إن جلوسه على الحياد يضع إسرائيل أمام المزيد من الضغوط لإنهاء الحرب بينما تواصل حماس السيطرة على أجزاء من غزة."

وآثرت إسرائيل في هذه المرحلة عدم الرد على بيان حماس الذي أكدت فيه تمسكها بمطالبها الأصلية المتمثلة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة قبل أي تقدم في المفاوضات لكن إسرائيل لم ترد على أي من مطلبها الرئيسية وفق البيان. وتابع المسؤول: "الشعور هو أن تمرير القرار في مجلس الأمن الدولي أضعف موقف إسرائيل وأدى إلى مزيد من الدعوات لوقف القتال، وبالتالي منع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب.

Abed Rahim Khatib/Flash90

لقد اختار ساسة إسرائيل التزام الصمت فيما يخص علاقات الدولة مع الولايات المتحدة منذ إعلانها عن قرارها عدم إرسال وفد مباحثات عملية رفح إلى واشنطن. ولا تريد إسرائيل تأجيج الوضع بما يتجاوز الأضرار التي لحقت الليلة الماضية.

ويقول المسؤول إنه بمجرد أن أوضح البيت الأبيض أن القرار غير ملزم، فقد هدأ الوضع إلى حد ما. ويقول إنه مع ذلك فإن "القرار الذي صدر الليلة الماضية يشير بالتأكيد إلى تغير كبير في الموقف الأمريكي". ويأتي ذلك على النقيض من إصرار المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي على عدم وجود "تغيير" في السياسة الأمريكية.