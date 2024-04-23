استعدادات لعملية برفح؟ صور أقمار صناعية لمدينة خيام قرب خانيونس

بعد التقرير أن الجيش الإسرائيلي يتجهز لاستكمال نشاطاته استعدادا لعملية برية في رفح، بعد 24 ساعة من تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه "خلال الأيام القادم سنضاعف الضغوطات العسكرية على حماس". وأظهرت صور أقمار صناعية لشركة Planet labs نشرت وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء موقعا جديدا للخيام التي بنيت قرب خانيونس جنوب قطاع غزة,

https://twitter.com/i/web/status/1782699429151248725 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويشار الى أن نتنياهو يصر على مدار أكثر من شهرين أن عملية في رفح هي مسألة وقت، ووفقا للتقرير في أسوشيتد برس قال الجيش الإسرائيلي أنه منشغل بإقامة الخيام. وقبل العملية البرية، من المتوقع تنفيذ عملية معقده وهي مهمة بالنسبة بنظر العالم :عملية لإخلاء أكثر من مليون نازح وصلوا الى المدينة التي تحولت الى ملجأ على مدار ستة أشهر من الحرب.

ووفقا للتقرير أمس في "وول ستريت جورنال" تم تبلبيغ مسؤولين مصريين عن خطة الإخلاء الإسرائيلية، التي أفيد في الماضي أنها تشمل النية لشراء عشرات الآلاف من الخيام لمن سيتم إخلاؤهم من رفح، حيث نزح قسم منهم لوحدهم لمنطقة خانيونس بعد خروج الجيش الإسرائيلي منها الشهر الماضي, وقال المسؤولون المصريون أن "عملية من هذا القبيل من الممكن أن تستمر لأسبوعين أو ثلاثة" وأشار المسؤولون المصريون أن العملية تجري بالتنسيق مع واشنطن، القاهرة ودول عربية أخرى مثل الإمارات العربية.

ووفقا لهم تخطط إسرائيل نقل قوات الى رفح بصورة تدريجية والتركيز على مناطق تعتقد بها القوات الإسرائيلية بوجود قيادة حماس بها. وذكر المسؤولون أنهم "يتوقعون أن يستمر القتال ستة أسابيع على الأقل" وقال مسؤول أمني تحدث مع الصحيفة موضحا :"هذا سيحدث، ستكون لنا خطة عملياتية محكمة للغاية، سيكون الأمر معقد جدا (للعمل في رفح) في المقابل سيكون رد إنساني للوضع".