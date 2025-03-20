إسرائيل تعلن اغتيال رشيد جحجوح قائد جهاز الأمن العام في حماس مع مسلحين آخرين

ووفقا للبيان فإن جهاز الأمن العام الذي ترأسه جحجوح يعتبر سريا ومركزيا ويكشف عمن تعتبرهم حماس عملاء ويعمل على تأمين القادة

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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رشيد جحجوح
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رشيد جحجوحIDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اغتيال رشيد جحجوح قائد جهاز الأمن العام في حماس والذي تولى منصبه بعد اغتيال سلفه سامي عودة في يوليو/تموز 2024 مع روحي مشتهى رئيس حكم حماس في قطاع غزة. وتطرق البيان الى اغتيال أيمن اصليح قائد منطقة خانيونس في جهاز الامن العام التابع لحماس. 

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الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنان اغتيال مسؤول الأمن العام في حركة حماس

وجهاز الأمن العام الذي ترأسه جحجوح جهازًا سريًا ومركزيًا في حماس حيث يتولى مسؤولية كشف من تعتبرهم حماس عملاء وتأمين قادة الحركة ومصالحها داخل قطاع غزة وخارجه . كما يعمل الجهاز على بلورة صورة استخبارات تساعد قادة الحركة في اتخاذ القرارات وتنفيذ مخططات عدائية ضد دولة إسرائيل. 

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في نفس البيان عن اغتيال إسماعيل عبد العال و"الذي كان يعتبر عنصرًا بارزًا في منظومة تهريب الأسلحة في الجهاد الإسلامي. في اطار منصبه كان مسؤولًا عن معظم عمليات تهريب الأسلحة في الجهاد الإسلامي."

تشمل منظومة التهريب وفقا للبيان "بنى تحتية تضم نشطاء في هذا المجال يعملون على نقل وتخزين وتهريب مواد عسكرية ووسائل قتالية إلى داخل القطاع"

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