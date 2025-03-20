إسرائيل تعلن اغتيال رشيد جحجوح قائد جهاز الأمن العام في حماس مع مسلحين آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اغتيال رشيد جحجوح قائد جهاز الأمن العام في حماس والذي تولى منصبه بعد اغتيال سلفه سامي عودة في يوليو/تموز 2024 مع روحي مشتهى رئيس حكم حماس في قطاع غزة. وتطرق البيان الى اغتيال أيمن اصليح قائد منطقة خانيونس في جهاز الامن العام التابع لحماس.

وجهاز الأمن العام الذي ترأسه جحجوح جهازًا سريًا ومركزيًا في حماس حيث يتولى مسؤولية كشف من تعتبرهم حماس عملاء وتأمين قادة الحركة ومصالحها داخل قطاع غزة وخارجه . كما يعمل الجهاز على بلورة صورة استخبارات تساعد قادة الحركة في اتخاذ القرارات وتنفيذ مخططات عدائية ضد دولة إسرائيل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في نفس البيان عن اغتيال إسماعيل عبد العال و"الذي كان يعتبر عنصرًا بارزًا في منظومة تهريب الأسلحة في الجهاد الإسلامي. في اطار منصبه كان مسؤولًا عن معظم عمليات تهريب الأسلحة في الجهاد الإسلامي."

تشمل منظومة التهريب وفقا للبيان "بنى تحتية تضم نشطاء في هذا المجال يعملون على نقل وتخزين وتهريب مواد عسكرية ووسائل قتالية إلى داخل القطاع"