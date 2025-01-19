تغطية متواصلة||وقف إطلاق النار في غزة انطلق الساعة 11:15 من صباح الأحد

اليوم 471 للحرب: بعد أن أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليماته صباح اليوم (الأحد) بتأجيل وقف إطلاق النار، أعلنت حركة حماس عن تقديم قائمة بأسما مختطفات ثلاثة من المتوقع إطلاق سراحهن في وقت لاحق اليوم. انتشل مقاتلو الجيش الإسرائيلي والشاباك جثمان الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول من قطاع غزة، بعد أكثر من عقد من مقتله.

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