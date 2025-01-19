تغطية متواصلة||وقف إطلاق النار في غزة انطلق الساعة 11:15 من صباح الأحد
بعد تأجيل وقف إطلاق النار، أعلنت حماس تقديم قائمة المختطفات الثلاث المتوقع إطلاق سراحهن • كما أعلن عن استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي اورون شاؤول من قطاع غزة
اليوم 471 للحرب: بعد أن أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليماته صباح اليوم (الأحد) بتأجيل وقف إطلاق النار، أعلنت حركة حماس عن تقديم قائمة بأسما مختطفات ثلاثة من المتوقع إطلاق سراحهن في وقت لاحق اليوم. انتشل مقاتلو الجيش الإسرائيلي والشاباك جثمان الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول من قطاع غزة، بعد أكثر من عقد من مقتله.
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ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية: وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:15
ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد: "تسلمت إسرائيل قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم. والجهاز الأمني يتحقق من التفاصيل، وتم إبلاغ عائلاتهم بالأمر"
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ، وفي نفس الوقت تم إطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة
مسؤول إسرائيلي : استلام قائمة المختطفين الثلاثة الذين سيتم إعادتهم اليوم
تقرير فلسطيني: ثمانية قتلى والعديد من الجرحى في هجوم إسرائيلي في خان يونس.
تقرير قطري: عملية تسليم المختطفين الإسرائيليين ستتم داخل الأراضي المصرية، وسلمت القاهرة قائمة المختطفين الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم. في إسرائيل، يتم فحص القائمة مع الوسطاء
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني يقول، في بيان، إن "وقف إطلاق النار في غزة هو أكبر فشل لإسرائيل".
بعد المصادقة على الصفقة: استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزيري عوتسما يهوديت من الحكومة الإٍسرائيلية، واعضاء الحزب من اللجان في الكنيست