"بموافقة نتنياهو" || "إسرائيل وزعت أسلحة لميلشيات مسلحة في غزة عملت ضد حماس" ومسؤول يؤكد لـi24NEWS الأمر

أكد مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS: "إسرائيل تنقل بالفعل أسلحة إلى جماعات في غزة لقتال حماس. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا خلال العامين الماضيين". كما أفادت التقارير بأن الأسلحة الموزعة للمنظمات المعارضة لحماس في قطاع غزة كان تم مصادرتها من حماس.

وأكد المصدر الإسرائيلي أيضًا أن وزراء المجلس الأمني المصغر – الكابينيت لم يكونوا على علم بالأمر، وأن هذه الخطوة جاءت بتوصية من الأجهزة الأمنية، ووافق عليها المستوى السياسي.

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جاء تصريح المسؤول الأمني بعد مقابلة أجراها رئيس حزب يسرائيل بيتنو افيغدور ليبرمان بمقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" وكشف أن إسرائيل`قامت بتقديم أسلحة لجهات فلسطينية في قطاع غزة معارضة لحماس، حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من حماس، ونفذ الإجراء بعد موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بدون معرفة الكابينيت -المجلس الأمني المصغر، وجميع مسؤولي الأجهزة الأمنية.

عرضت هذه القضية للنقاش وفقا لليبرمان في إحدى لجان الكنيست السرية، حيث طُلب من ممثلي الأجهزة الأمنية ورئيس قسم الأبحاث تقديم معلومات حول هذه العملية.

وقال ليبرمان خلال المقابلة إن:"الحكومة الإسرائيلية تنقل أسلحة إلى مجرمين وعناصر إجرامية، ينتمون لداعش بأوامر رئيس الحكومة الإسرائيلية" وأضاف :"وفقا لتقديري هذا القرار لم يحصل على موافقة الكابينيت. هذا كان مع معرفة رئيس الشاباك. لكنني لا أعرف الى أي مدى رئيس هيئة الأركان يعرف عن الأمور". ورفض جهاز الأمن العام (الشاباك) التعليق على هذه الادعاءات.

لم ينفِ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذه المزاعم. وجاء في بيان صادر عن ديوانه بشأن تصريحات ليبرمان: "تعمل إسرائيل على هزيمة حماس بطرق متنوعة ومختلفة، بناءً على توصية جميع قادة الأجهزة الأمنية".

هذا وقال مسؤولون إسرائيليون في المؤسسة الأمنية: "صُدمنا بتسريب ليبرمان الخطير وخطورة ليبرمان. اتضح أنه لا حدود للوقاحة والشعبوية لدى المنافقين وأصحاب الطموحات السياسية الضيقة. هذه الأمور يجب أن تكون خطًا أحمر صارخًا لكل من يهتم بأمن البلاد. إنها تضر بجنودنا في المقام الأول وتعرض رهائننا للخطر. مصلحة إسرائيل ليست تعريض حياة جنودنا للخطر، بل استخدام وسائل أخرى كلما أمكن".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، زعمت قوة مسلحة في غزة أنها "تسيطر على منطقة حُررت من حماس في قطاع غزة". وقال ياسر أبو شباب، الذي أفادت تقارير مؤخرًا أنه يقود ميليشيا مسلحة تتحدى حماس في جنوب القطاع، في بيان مسجل من قبله إنه يعمل "تحت غطاء الشرعية الفلسطينية الكاملة"، في تلميح الى السلطة الفلسطينية، وأنه "يتصرف بناءً على تعليماتها وبالتنسيق الكامل معها".

زعم تحقيق نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية يوم الثلاثاء أن مكانة أبو الشباب وجماعات مسلحة أخرى قد ازدادت منذ دخول الجيش الإسرائيلي رفح في مايو/أيار 2025.

وأفادت مصادر في حماس للصحيفة أن الميليشيا التي يقودها أبو الشباب تضم حوالي 300 عنصر، معظمهم، وفقًا لبعض المصادر، جُنِّدوا عن طريق مخابرات السلطة الفلسطينية، ومن بينهم عناصر من "كتائب شهداء الأقصى". وقد أُتيح تجنيدهم بموجب اتفاقية سابقة مع السلطة عام 2005، والتي أُدمج بموجبها هؤلاء العناصر في أجهزتها الأمنية، وكانوا يعملون في قطاع غزة قبل انقلاب حماس.

وكشف تحقيق الأخبار أن تحقيقات حماس مع أعضاء الميليشيا كشفت أنهم كانوا يتقاضون "راتبًا أساسيًا قدره 3000 شيكل شهريًا، مع زيادات". كما زعموا أن بعضهم متورط في جرائم قتل وسطو وسرقة خلال الحرب، وأن بعضهم ينتمي إلى فصيل سلفي متطرف كان يُثير المشاكل لحكومة حماس سابقًا.

كما زُعم أن الميليشيا تلقت مبالغ مالية لشراء أسلحة من السوق المحلي، ونجحت في تجميع كميات منها، وأقامت قاعدة بالقرب من موقع صوفا العسكري، على بُعد حوالي 300 متر فقط من حدود المنطقة منزوعة السلاح التي أنشأها الجيش الدفاع الإسرائيلي. وزُعم أن المجموعة تتلقى أوامرها من اللواء بهاء علوشة، التابع لمخابرات السلطة الفلسطينية.

وزعمت حماس، بحسب التحقيق، أن الجناح العسكري للمنظمة بدأ العمل ميدانياً لتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر أبو شباب، وأفادت التقارير أن التنظيم "من المتوقع أن ينفذ قريباً عمليات إعدام لعدد من المتورطين في عملية السرقة، ضمن الضربة التي يوجهها لتلك المجموعات".