التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع على الحدود السورية اللبنانية تستخدم لنقل أسلحة حزب الله

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، أن "المسودة تنص على خروج حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 18 ميلاً شمال الحدود الإسرائيلية، إلى جانب قيام الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بمنع الحزب من العودة جنوباً"، فيما أشارت إلى أن "هناك نقطة شائكة في التسوية، وهي ضمان فرض إسرائيل وقف إطلاق النار إذا فشل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في هذه المهام".

وفي السياق، نقلت صحيفة "جويش إنسايدر" عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، أن "المسودة تتضمن مشاركة واشنطن بشكل مباشر في المراقبة لضمان عدم قيام حزب الله بإعادة التسلح في جنوب لبنان".

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