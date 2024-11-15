التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع على الحدود السورية اللبنانية تستخدم لنقل أسلحة حزب الله
نقلت صحيفة "جويش إنسايدر" عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، أن "المسودة تتضمن مشاركة واشنطن بشكل مباشر في المراقبة لضمان عدم قيام حزب الله بإعادة التسلح في جنوب لبنان".
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، أن "المسودة تنص على خروج حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 18 ميلاً شمال الحدود الإسرائيلية، إلى جانب قيام الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بمنع الحزب من العودة جنوباً"، فيما أشارت إلى أن "هناك نقطة شائكة في التسوية، وهي ضمان فرض إسرائيل وقف إطلاق النار إذا فشل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في هذه المهام".
وفي السياق، نقلت صحيفة "جويش إنسايدر" عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، أن "المسودة تتضمن مشاركة واشنطن بشكل مباشر في المراقبة لضمان عدم قيام حزب الله بإعادة التسلح في جنوب لبنان".
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الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ ضربات ضد أهداف عدائية في بيروت
قال الجيش الإسرائيلي في بيانإن "مقاتلات سلاح الجو شنت موجتين من الهجمات في الصباح كجزء من جهد واسع النطاق لتدمير الأهداف العدائية لحزب الله المختبئ في قلب السكان من الضاحية إلى بيروت، ومن بين الأهداف المقصودة مستودعات ذخيرة ومقر وبنى تحتية إرهابية أخرى يستخدمها الحزب".
وأضاف الجيش: “قبل الضربات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك جمع معلومات استخباراتية دقيقة وتحذيرات مسبقة لإجلاء السكان من المنطقة”.
بالإضافة إلى ذلك، هاجمت طائرات سلاح الجو السوري الليلة الماضية (الخميس) طرق عبور النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية والتي كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى منظمة حزب الله الإرهابية، ويأتي قصف هذه الطرق بالإضافة إلى تلك التي نفذت في الآونة الأخيرة. وخلص الجيش الإسرائيلي إلى أن "الهجوم الذي استهدف طرق عبور النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية يشكل هجوما جديدا على قدرات الوحدة 4400 المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا".