تقرير: الشاباك يكشف عن مخاوف من بقاء 40 رهينة فقط على قيد الحياة في غزة

صرح مسؤولون في الشاباك عن مخاوف بشأن مصير الرهائن الذين تحتجزهم حماس على ضوء معلومات استخبارية جمعتها وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية الشين بيت ترجح بقاء 40 رهينة فقط من أصل 133 قيد الحياة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل على لسان مصدر مطلع على الجهود الاستخباراتية المبذولة داخل القطاع لتقصي آثار المخطوفين الإسرائيليين قوله: "أصبح وصول [الاستخبارات] إلى المعلومات أكثر منالا بكثير مما كان عليه قبل 7 أكتوبر عندما كان الوصول إلى قلب غزة محدودا ولم نتمكن من جمع المعلومات. لدينا الكثير من الاحتمالات من المصادر، الوضع مختلف تمامًا لأننا هناك".

وكان رد إسرائيل على الهجوم قويا، مما أدى إلى مقتل 33 ألف فلسطيني، وفقا لمعطيات الجهاز الصحي التابع لحماس. ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن 14 ألفًا من بين هؤلاء الضحايا هم عناصر مسلحون تابعون لحركة حماس.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن، فإن الوضع لا يزال صعبا. وحتى الآن، تمت إعادة 112 رهينة إلى إسرائيل، في صفقة تبادل أسرى أعقبها استمرار القتال للشهر السادس على التوالي مع توقعات بهجوم وشيك على رفح معقل حماس الأخير وسط تحذيرات تطلقها مصر والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية نظرا لكون المدينة في الوقت نفسه الملاذ الأخير للفلسطينيين المدنيين.

AP Photo/Fatima Shbair

وتشهد المفاوضات بخصوص إطلاق سراح الرهائن صعوبات تعرقل الوصول الى اتفاق مع تباين واضح في المطالب الإسرائيلية من جهة وتلك التي تضعها حماس المعنية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف القتال قبل الخوض في إطلاق سراح الرهائن وهو ما ترفضه إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأحال يهوناتان صبان، ممثل منتدى أسر الرهائن والمفقودين، الضوء على خطورة الوضع بالنسبة للرهائن قائلاً: "إن الوقت ينفد من الرهائن في غزة".