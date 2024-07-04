في أعنف هجوم من لبنان :الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق نحو 160 صاروخا وأكثر من 15 مسيرة تجاه إسرائيل

أفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق حوالي 160 قذيفة على منطقة الجولان كجزء من أعنف هجوم على الشمال منذ بداية الحرب، وتم اعتراض بعضها من قبل منظومات الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة، كما تم اطلاق أكثر من 15 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض بعضها منها. وبحسب الجيش، تم أيضًا اعتراض أهداف تم إطلاقها على مزارع شبعا/هار دوف والتي اعترضت من قبل القبة الحديدية.