تغطية متواصلة || في أعنف هجوم من لبنان :الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق نحو 200 صاروخ وأكثر من 20 مسيرة تجاه إسرائيل
هاجمت الطائرات المقاتلة أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان طوال الليل • سمح بالنشر أن النقيب روي ميلر، 21 عاماً من هرتسليا، قائد سرية في جفعاتي، قُتل في معركة شمال قطاع غزة
اليوم الـ 272 للحرب: سُمح الليلة (الخميس) بنشر خبر مقتل جندي إسرائيلي آخر في معارك قطاع غزة: النقيب روي ميلر، 21 عاماً، قائد سرية في لواء جفعاتي. وفي الوقت نفسه، تضمن إعلان حماس الصادر ليلاً إشارة إلى آخر تطورات المفاوضات، وجاء فيه أنها تعمل مع مضمون المشاورات "بروح إيجابية". كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل.
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الجيش الإسرائيلي يهاجم لبنان: رصد إطلاق أكثر من 220 صاروخًا ومسيرة من لبنان
شنت الطائرات المقاتلة بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية، غارات على أهداف لحزب الله في مناطق راميا وحولا جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في أعقاب القصف العنيف باتجاه الشمال، تم تحديد حوالي 200 عملية إطلاق وأكثر من 20 هدفًا جويًا مشبوهًا عبرت من لبنان وتم اعتراض بعض الأهداف من قبل منظومات الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة
رصد صاروخين تجاه غلاف غزة،ويبدو أنهما سقطا في منطقة مفتوحة
تم رصد صاروخين بعد الإنذار الذي تم تفعيله في ناحال عوز في غلاف غزة، ويبدو أنهما سقطا في منطقة مفتوحة. ولم تعرف أي إصابات أو أضرار.
اندلاع عشرة حرائق في الجولان والجليل الأعلى بعد القصف من لبنان
يعمل 25 فريق إطفاء في 10 مناطق حرائق في هضبة الجولان والجليل الأعلى، بعد القصف العنيف الذي شنه حزب الله باتجاه الشمال. وتساعد هيئة الطبيعة والمتنزهات والمجلس الإقليمي للجولان وفرق الطوارئ في إخماد الحرائق.
في أعنف هجوم من لبنان :الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق نحو 160 صاروخا وأكثر من 15 مسيرة تجاه إسرائيل
أفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق حوالي 160 قذيفة على منطقة الجولان كجزء من أعنف هجوم على الشمال منذ بداية الحرب، وتم اعتراض بعضها من قبل منظومات الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة، كما تم اطلاق أكثر من 15 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض بعضها منها. وبحسب الجيش، تم أيضًا اعتراض أهداف تم إطلاقها على مزارع شبعا/هار دوف والتي اعترضت من قبل القبة الحديدية.
مسؤول في حزب الله: أطلقنا أكثر من 200 صاروخ و20 طائرة مسيرة
وقال مصدر في حزب الله لشبكة "الجزيرة" القطرية، إن الهجمات على إسرائيل "هي استمرار للرد على اغتيال محمد نعمة ناصر. لقد أطلقنا أكثر من 20 طائرة مسيرة على العديد من المواقع الإسرائيلية في الجليل وأكثر من 200 صاروخ من أنواع مختلفة في المواقع الإسرائيلية في الجليل والجولان".
تقرير: 12 طائرة مسيرة انطلقت من لبنان
أفادت قناة "الحداد" السعودية، أن 12 طائرة مسيرة انطلقت من لبنان إلى إسرائيل، وأن ست منها أصابت قواعد عسكرية في الجليل والجولان.
صافرات الإنذار في جنوب الجولان وفي لبنان، أنباء عن هجوم في جنوب البلاد
نشطت التحذيرات من تسلل طائرات معادية إلى كاتسرين وكيدمات تسفي جنوب هضبة الجولان. وأفادت شبكة "الميادين" بقصف مدفعي على الناقورة جنوب البلاد.
20 دقيقة دون توقف: تحذيرات عديدة من تسلل طائرات معادية إلى سلسلة بلدات الشمال
تم تفعيل العديد من الانذارات من تسلل طائرات معادية في شنير، كيبوتس دان، شعار يشوف، دفنا، جوشر، الغجر، شعل، كيلا، جوشر، عين كانيا، مجدل شمس، نمرود، نفيه أتيف، مطعم، نيوت مردخاي، سديه. نحميا، كفار بلوم، كفر سولد، جونين، أمير، شامير وحفة حشان في الجليل والجولان، سمعت أصوات صفارات الإنذار في المنطقة لمدة 20 دقيقة تقريبًا دون توقف.
إطلاق نحو 15 صاروخا من لبنان تجاه إسرائيل
تم تفعيل إنذارات إضافية من تسلل طائرات معادية في كريات شمونة، شنير، معيان باروخ، دفنا، المطلة، كفار جلعادي، غوشيريم، مرغليوت، بيت هليل، كفار يوفال، شعار يشوف، مشغاف عام، المنارة، تل حاي، الكيبوتس. دان فيرجر في الجليل. في حين أفادت شبكة "الميادين" عن "رصد طائرات مسيرة تسللت إلى إسرائيل".