الجيش الإسرائيلي يتحقق من عثوره على جثمان محمد السنوار بأحد أنفاق خانيونس

عثر الجيش الإسرائيلي على عدد من النتائج غير العادية خلال أعمال الحفر التي بدأت نهاية الأسبوع في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس. ومن بين الاكتشافات، عُثر على عدة جثامين في نفق، وتم فحص ما إذا كانت إحداها تعود لمحمد السنوار - حسبما أفاد المراسل العسكري للقناة العبرية ينون شالوم ييتاح اليوم (السبت).

السنوار، الذي كان القائد الفعلي لحماس في قطاع غزة منذ مقتل شقيقه يحيى، قُتل في غارة جوية على نفق مطلع مايو/أيار. ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) من تأكيد ذلك إلا بعد أسابيع. كما قُتل إلى جانبه محمد شبانة، قائد لواء رفح في حركة حماس، ومهدي كوارع، قائد كتيبة جنوب خان يونس التابعة للحركة.

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كان السنوار من أبرز الشخصيات المخضرمة في الجناح العسكري لحماس، ولعب دورًا بارزًا في تخطيط وتنفيذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان قائدًا لمركز العمليات. بعد اغتيال محمد الضيف، عيّنه شقيقه يحيى السنوار قائدًا للجناح العسكري، وكان عنصرًا مؤثرًا ومحوريًا في صنع القرار داخل الحركة. بصفته قائدًا للجناح، ساهم في العديد من عمليات إعادة تأهيله وتنشيطه.