تقرير: إطلاق سرب من المسيرات من العراق الى إسرائيل

أفاد موقع "صوت العاصمة" ، الموالي للمعارضة السورية، نقلا عن وسائل اعلامية موالية لايران عن "إطلاق سرب من المسيرات تجاه إسرائيل"، في المقابل أفادت وكالة "صابرين نيوز" التابعة للجماعات المسلحة الموالية لايران في العراق عن إطلاق "سرب من الطائرات المسيرة العراقية الى غور الأردن".

كما تقرير التلفزيون السعودي "الحدث" عن إطلاق أكثر من 15 طائرة مسيرة من العراق تجاه إسرائيل.