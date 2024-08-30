التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن إنتهاء عملياته العسكرية في منطقتي خان يونس ودير البلح
أفيخاي أدرعي: "تدمير 6 أنفاق طولها حوالي 6 كيلومترات، وقتل ما يزيد عن 250 مسلحا، واستعاد جثامين محتجزين مخطوفين"
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الفرقة 98 أكملت عملياتها العسكرية في منطقتي خان يونس ودير البلح، بعد شهر من المعارك، بشكل متزامن بعد حوالي شهر قامت خلاله بمناورة فوق الأرض وتحتها"، واشار إلى أنه تم "تدمير 6 أنفاق طولها حوالي 6 كيلومترات، وقتل ما يزيد عن 250 مسلحا، واستعاد جثامين محتجزين مخطوفين"
وذكر أن "تلك الفرقة قتلت ما يزيد عن 250 مسلحا، ودمرت العشرات من البنى التحتية"
تقرير: مظاهرة حاشدة في الأردن قرب السفارة الإسرائيلية
تجمع المتظاهرون، اليوم الجمعة، أمام السفارة الإسرائيلية لدى عمان، بـ"هدف تعزيز مفهوم الوطن البديل الذي يرى في الأردن مكانا بديلا لهجرة الفلسطينيين" وعليه، وذكرت قناة الجزيرة القطرية أن "المحتجون يطالبون الأردن باتخاذ إجراءات صارمة من جهة أخرى، بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان"
الصحة العالمية: خطة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ليست مثالية لكنها ممكنة
مسؤول بعثات السلام الأممية: خطر توسع الحرب إقليميا ما زال كبيرا
الصحة العالمية:"توثيق 1098 هجوماً إسرائيلياً على الرعاية الصحية بالأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر"
قال مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، الجمعة، إن "17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تقدم الخدمات جزئياً".وأضاف رايان أن المستشفيات معرضة للخطر بسبب الأضرار المادية، ونقص الوقود، ومحدودية الإمدادات الطبية، وقلة الموظفين. وأشار إلى استمرار الإبلاغ عن الهجمات على خدمات الرعاية الصحية في غزة، حيث دُمِّر نظام الرعاية الصحية إلى حد كبير.
وأكد المسؤول أن "منظمة الصحة العالمية وثقت 1098 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 7 أكتوبر 2023 و22 أغسطس 2024، وقع 492 منها في غزة"، مضيفاً أن "تلك الهجمات أسفرت عن 747 ضحية، و969 جريحاً".
"الأونروا": "إسرائيل قتلت أكثر من 150 طفلاً فلسطينياً في الضفة منذ 7 أكتوبر"
قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل قتلت أكثر من 150 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة".وأضاف، عبر منصة "إكس"، أن "أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تؤكد أن 150 طفلاً فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي".
وذكر أن الوكالة علقت خدماتها في العديد من مخيمات الضفة، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشدداً على أن "العملية الإسرائيلية تؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص في 4 مخيمات للاجئين شمال الضفة".
عقوبات أميركية جديدة تستهدف 14 مسؤولاً سورياً
أعلنت الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الجمعة، فرض قيود على تأشيرات تستهدف 14 مسؤولاً سورياً، بسبب اتهامات تتعلق بـ"الاختفاء القسري" لمواطنين سوريين.
وأوضحت الخارجية الأميركية، أن هذه القيود تنضم إلى القائمة التي تضم 21 سورياً، وأعلنها الوزير أنتوني بلينكن في مارس الماضي.
استعدادا للقتال: الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن تجري مناورة مشتركة في شمال البلاد
أكمل تشكيل الجليل (91) التابع للجيش الإسرائيلي مناورة مشتركة مع قوات الشرطة وقوات الأمن ، وتدربت قوات الفرقة في الجليل الشرقي على سيناريوهات القتال والانتقال من الروتين إلى الطوارئ" جاء ذلك بالتعاون مع قوات الشرطة ودوائر الأمن عن المستوطنات ونجمة داود الحمراء وعناصر أمنية أخرى "
تقرير: "إسرائيل وحماس تتبادلا قوائم الرهائن والسجناء الذين يرغبون في إطلاق سراحهم"
أحرزت إسرائيل وحماس تقدما في المفاوضات بشأن عملية تبادل الرهائن والأسرى. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن "الجانبين تبادلا قوائم الرهائن والسجناء الذين يريدون إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة" بحسب الصحفي رافيد باراك.
مصادر أمريكية واسرائيلية:"القضايا الشائكة بين حماس واسرائيل ستؤجل إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات"
قال مسؤولون إسرائيليون إن "الولايات المتحدة، إلى جانب الوسطاء القطريين والمصريين، تريد محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن أكبر عدد ممكن من التفاصيل العملية، وملء الفراغات حول الصفقة الأوسع وتقديمها إلى إسرائيل وحماس مرة أخرى كواحدة من الاتفاقيات".
وأعرب المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إنهم عن أملهم بأنه عندما تصبح الحزمة جاهزة، سترى حماس أنها تحصل على معظم ما تريده: "ستة أسابيع على الأقل من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح مئات الأسرى، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة الإعمار الأولية، والعلاج الطبي لمئات الجرحى من مقاتلي حماس في مصر".
مسؤول كبير في حماس: الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار"
كاتس: "يجب على إسرائيل أن تتأكد من أن رغبة مشعل وأصدقائه في الموت ستتحقق قريبا".
رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على دعوة رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل للعودة إلى العمليات الانتحارية.قائلا: "يجب على إسرائيل أن تتأكد من أن رغبة مشعل وأصدقائه في الموت ستتحقق قريبا".
وكان مشعل قد قال، في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر لإصدار تقرير "عين على الأقصى" السنوي: "عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات (الانتحارية)، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".