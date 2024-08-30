التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن إنتهاء عملياته العسكرية في منطقتي خان يونس ودير البلح

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الفرقة 98 أكملت عملياتها العسكرية في منطقتي خان يونس ودير البلح، بعد شهر من المعارك، بشكل متزامن بعد حوالي شهر قامت خلاله بمناورة فوق الأرض وتحتها"، واشار إلى أنه تم "تدمير 6 أنفاق طولها حوالي 6 كيلومترات، وقتل ما يزيد عن 250 مسلحا، واستعاد جثامين محتجزين مخطوفين"

وذكر أن "تلك الفرقة قتلت ما يزيد عن 250 مسلحا، ودمرت العشرات من البنى التحتية"