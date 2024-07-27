الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة بطريقها لإسرائيل من لبنان فوق البحر، هل كانت تستهدف منصة الغاز كاريش؟

نجحت سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، في اعتراض مسيرة كانت في طريقها من اتجاه لبنان في المياه الاقتصادية الإسرائيلية. وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي يتم فيها اعتراض صاروخي في منطقة منصة الغاز كاريش. ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تم استخدام المسيرة لجمع المعلومات وليس للهجوم.

وعلى افتراض أنه تم استخدامها بالفعل لجمع المعلومات، فربما كانت محاولة من حزب الله لتصوير منصة كاريش ومكوناتها الدفاعية، بصورة مماثلة لمقاطع الفيديو السابقة التي وزعتها على مواقع حساسة في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن سفينة الصواريخ اعترضت الطائرة بدون طيار بعد عبورها حدود المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وأن الجيش الإسرائيلي يحقق الآن في وجهتها المفترضة، وما إذا كانت تنوي الوصول إلى إحدى منصات الغاز أم لا. أو إن كانت تنوي التصرف بطريقة مماثلة للمسيرة التي أرسلها الحوثيون ونفذت هجوما قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وفي تموز/يوليو 2022، وعلى خلفية المفاوضات لتحديد مناطق المياه الاقتصادية، اعترض الجيش الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت في طريقها، بحسب التقديرات، إلى منصة كاريش. كان هذا أول استخدام لسفينة اعتراض الطائرة المسيرة. ركب على السفينة نظام القبة البحرية، وهو ما يعادل القبة الحديدية العادية، ويعمل بشكل مشابه تمامًا.