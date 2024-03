عناصر "الجماعة الإسلامية" الذين تم اغتيالهم خططوا لتنفيذ عملية تسلل إلى إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة المسلحين الذين قتلوا الليلة في غارة إسرائيلية بمنطقة الهبارية جنوب لبنان خططت التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية والقيام بعملية في منطقة مزارع شبعا والمعروفة إسرائيليا هار دوف باعتبارها وكيلا لحزب الله. كما أكد الجيش الإسرائيلي أن قوة الرضوان حاولت تنفيذ عمليات تسلل الى إسرائيل وتم إحباط محاولاتها.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لعملية من نوع مختلف على الحدود اللبنانية، وقالت مصادر أمنية إنه لا بد من القيام بعملية لتغيير الوضع الأمني، وإلا فلن يعود السكان الى المنطقة، وبحسب التقديرات فإن الأمر يقترب من نقطة الحسم.

وردا على العملية أطلق حزب الله عشرات القذائف صباح اليوم تجاه بلدة كريات شمونة ما أدى الى مقتل زاهر صالح بشارة (32 عاما) من قرية عين قنية في الجولان، ورد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف لحزب الله عند الحدود وهدفين "كبيرين" في العمق اللبناني، وبلغ مجمل القذائف التي أطلقها حزب الله خلال هذه اليوم 110 قذيفة.

ويشار الى أن 12 مسلحا قتلوا في الغارات الإسرائيلية في لبنان خلال اليومين الماضيين، سبعة منهم من التنظيم الفلسطيني الجماعة الإسلامية وخمسة من حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل تعميق الهجمات في لبنان واستهداف تشكيلات التنظيمات المسلحة، لإبعاد قوات الرضوان-قوات النخبة في حزب الله بشكل كبير عن الحدود.

