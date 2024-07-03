فرنسا والولايات المتحدة في جهد دبلوماسي مشترك لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وصحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم (الأربعاء) أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل تزايدت في الأيام الأخيرة. وذلك على خلفية التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تقترب من إنهاء المناورة البرية في رفح، بل إنها تفكر في وقف القتال حتى على حساب إبقاء حماس في السلطة.

وبذلك سيجتمع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان، عاموس هوكشتين، اليوم في باريس، بالمبعوث الفرنسي الخاص، جان إيف لودريان، لإجراء مباحثات جديدة حول الموضوع. وأفيد أيضًا أن هوكشتين سيجتمع مع مسؤولين دبلوماسيين آخرين في قصر الإليزيه، الذين يعملون على منع التصعيد على الحدود اللبنانية.

المسائل الدبلوماسية المطروحة على جدول الأعمال في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة – من وجهة نظر حزب الله: هل سيتوقف إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية – أم أن وتيرة إطلاق النار ستتقلص فقط.

ويشار الى أن الجواب الدائم لحزب الله في مثل هذه الحالة :"لا يوجد وقف إطلاق النار جنوب لبنان حتى يتم وقف إطلاق نار في غزة". هذا الجواب هو الذي دفع الولايات المتحدة لتعيين "هوكشتين" في مهمة البحث عن حل يمنع أن تتدحرج الأمور لحرب شاملة". وعرض "حل تسوية" لتقليص التصعيد.

الحل، بحسب هوكشتين، هو حصر نشاط حزب الله العسكري في منطقة محدودة مثل مزارع شبعا/هار دوف، بشرط توقف القتال على طول الحدود الممتدة من قرية الغجر حتى رأس الناقوةر. وسيسمح هذا الإجراء لللبنانيين والإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بسبب القتال بالعودة إلى منازلهم.

وشدد هوكشتين على أن "الولايات المتحدة مهتمة بالمساعدة في إنعاش الاقتصاد المحلي في جنوب لبنان وهي مستعدة لتقديم الدعم إذا استجاب الحزب ونفذ وقف إطلاق النار".

Michael Giladi/Flash90

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أنه في ضوء الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية على الجبهة الشمالية، أعلنت إيران استعدادها لتقديم الدعم العسكري لحزب الله إذا بدأت إسرائيل حربًا واسعة النطاق في لبنان.

وبالعودة إلى الحدود – أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الصباح أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت العديد من أهداف حزب الله في جنوب لبنان خلال الليل.