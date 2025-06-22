دمار كبير في تل أبيب ونيس تسيونا جراء الصواريخ الإيرانية

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أصيب 35 شخصًا حتى الآن جراء القصف العنيف الذي أُطلق من إيران على إسرائيل صباح اليوم (الأحد)، والذي شمل عشرات الصواريخ وسقوطها في ستة مناطق مختلفة. وأظهرت توثيقات مواقع سقوط الصواريخ في تل أبيب وحيفا ونيس تسيونا حجم الدمار الهائل.

سجلت تل أبيب أكبر عدد من الإصابات جراء القصف العنيف، والذي شمل حوالي 30 صاروخًا. وفي نيس تسيونا، أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة.

خلال القصف، وردت تقارير من حيفا عن سقوط صاروخ في المدينة دون إنذار. وتُجري قيادة الجبهة الداخلية تحقيقًا في الحادثة، التي وصفتها بـ"الاستثنائية". ووفقًا للتحقيق الأولي، كان سبب السقوط، فشل إطلاق صاروخ اعتراضي، والسبب في عدم إطلاق أي إنذارات هو أن الإنذارات تُفعّل فقط في حالة الخوف من شظايا الاعتراض، وليس في حالة فشل الإطلاق.

يأتي هذا القصف العنيف الذي انطلق من إيران صباح اليوم بعد ليلة من الهجمات الأمريكية، شملت هجومًا على عدة مفاعلات نووية، بما في ذلك مفاعل فوردو المُحصّن. بعد ساعات من الهجوم، الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "ناجح للغاية"، أطلق الإيرانيون حوالي 30 صاروخًا على إسرائيل في دفعتين.