"جهز خطابات حسن نصر الله ": أهم المعلومات عن محمد عفيف مسؤول حزب الله الذي اغتيل في غارة

قتل المسؤول الإعلامي لحزب الله محمد عفيف في غارة استهدفت مقر حزب البعث في حي رأس النبع ضواحي بيروت، وهو ما أكدته مصادر إعلامية لبنانية وأعلنه حزب الله الليلة، كما أفيد أن مساعده محمد الشرقاوي قتل معه جراء نفس الغارة.

وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون بوقت سابق لمراسل i24NEWS العسكري للقناة الفرنسية "أن عفيف كان هو هدف الغارة الإسرائيلية، وأنه تم اغتياله". ولفت عنبار إلى عفيف هو "من كتب خطابات الأمين العام الراحل حسن نصر الله وكان مسؤولا عن توقيت وخلفية هذه الخطابات".

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ووفقا للمعلومات المتوفره عن محمد عفيف النابلسي من الشخصيات البارزة في حزب الله، ووالده هو العلامة الشيخ عفيف النابلسي. ويعتبر عفيف من جيل المؤسسين في التنظيم، حيث بدأ عمله فيه منذ عام 1983، حيث واكب جميع مراحلة منذ 40، وكان صديقا للأمين العام السابق عباس الموسوي، الذي اغتالته إسرائيل عام 1992.

وساهم النابلسي بالتغطية الإعلامية لحزب الله خلال حرب لبنان 2006، وتولى في عام 2014 وساهم عفيف في إدارة التغطية الإعلامية لحزب الله خلال حرب يوليو عام 2006، وتولى عام 2014 مسؤولية وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله، وذلك بموجب قرار عن مجلس شورى حزب الله يتعلق بالشأن الإعلامي.

وعمل محمد عفيف قبل 2014 مستشارا إعلاميا للامين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وتولى إدارة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "المنار" التابعة للحزب.

وبرز عفيف مؤخرا كناطق رسمي باسم حزب الله بعد اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، وعقد 3 مؤتمرات صحفية كان آخرها في الحادي عشر من الشهر الجاري، والذي أكد خلاله أن مخزون حزب من السلاح كاف لحرب طويلة، وأعلن في مؤتمر آخر مسؤولية الحزب عن إستهداف حزب الله منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمسيرة.