تغطية متواصلة| استمرار المعارك في رفح وغارات مكثفة على قطاع غزة

تواصلت المعارك العنيفة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي، اليوم (الإثنين)، مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ262. في الوقت نفسه، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع.

شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة، بما في ذلك خانيونس وحي الزيتون، غارات جوية وبرية وبحرية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي. وأفادت التقارير بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت بشكل خاص تجمعات سكنية وأحياء مأهولة.

بحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، إلى 37,598 قتيلًا، و86,032 مصابًا، إضافة لآلاف المفقودين.