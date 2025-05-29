خبير استخباراتي إسرائيلي: "ستحدث أزمة بين إسرائيل وترامب بسبب إدارة ويتكوف للمفاوضات"

على ضوء المباحثات بين إسرائيل وحماس بإدارة المبعوث الأمريكي ويتكوف ، والإعلان عن تقدم مرتقب، أشار مدير وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 السابق حنان جيفن أنه "ستحدث أزمة بين إسرائيل وترامب جراء إدارة ويتكوف للمفاوضات"، لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وشدد جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي على أنه "توجد مشكلة لإسرائيل لها علاقة بالحوار الذي أداره القطريون مع ستيف ويتكوف ووسطاء آخرون مع حماس وإسرائيل، يوجد عدم فهم أساسي، الأول يتعلق بإدراك حماس أن ويتكوف والجانب الأمريكي تعهدوا بانتهاء الحرب خلال المرحلة الثانية بضمانات أمريكية، الأمر الثاني، حماس لا تثق بأي أحد وتريد أن تسمع من دونالد ترامب بنفسه أو أن يصافحهم ويتكوف بنفسه".

وتابع "دولة إسرائيل لن توافق على أن يكون اعتراف من أي نوع بحماس، مثل هذا الاعتراف يزيد من الوضع سوءا، حيث ستحصل حماس خلاله على شرعية بالمجتمع الفلسطيني وأمام دول الجوار، لذلك أتوقع مواجهة عدة أيام من المفاوضات الصعبة ، ويجب على ويتكوف أن يكشف ما الذي أبلغه لحماس وإسرائيل، حول التعهد لحماس، يمكن أن حماس فهمت شيئا مختلفا منه بسبب ترجمات غير صحيحة لكلامه، الفهم الخاطئ الممكن هذا سيخلق أزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة ، فإسرائيل لا يمكنها أن تعترف بحماس كجهة شرعية في غزة".

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