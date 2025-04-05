"للتأكيد على مخاوفه بشأن الحرب في غزة": ماكرون سيزور مصر

أعلن قصر الإليزيه الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصل يوم الثلاثاء إلى ميناء مصري بالقرب من قطاع غزة، في زيارة تهدف إلى التأكيد على مخاوفه بشأن الحرب في غزة.

وسيزور ماكرون ميناء العريش، الذي يعد نقطة عبور للمساعدات الدولية المتجهة إلى غزة، والذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من غزة، في إطار زيارة موسعة أكثر لمصر. ومن المقرر أن يغادر إلى مصر يوم الأحد ويلتقي يوم الاثنين بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

Egyptian Presidency Media Office via AP

وقال قصر الإليزيه إنه سيلتقي خلال الزيارة أيضا بالعاملين في المجال الإنساني والأمني ​​للتأكيد على "التعبئة المستمرة لصالح وقف إطلاق النار".