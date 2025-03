ماكرون يدعو نتنياهو إلى العودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر منشور على منصة اكس، اليوم الأحد، أنه تحدث للتو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأشار إلى أن "إطلاق سراح كافة الرهائن وأمن إسرائيل هي من أهم أولويات فرنسا". وتابع ماكرون : "طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يجب على حماس قبوله. وأكدت على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية على الفور.

وسنواصل العمل على خطة إعادة الإعمار العربية والعودة الضرورية إلى أفق سياسي يرتكز على حل الدولتين، الذي وحده قادر على تحقيق السلام والأمن للشعبين. وأي تهجير أو ضم قسري من شأنه أن يتناقض مع وجهة النظر هذه.

تطرق الرئيس في منشوره أيضا إلى الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان الذي يشهد توترا ينبئ بتصعيد قد يأخذ المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار. وقال بهذا الصدد: "كما دعوت إسرائيل إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار الذي التزمت به في لبنان. وينطبق هذا المطلب على جميع الأطراف من أجل ضمان الأمن الكامل للسكان المدنيين على جانبي الخط الأزرق".

وأوضح ماكرون أنه في أعقاب المناقشات التي أجراها مع الرئيس اللبناني يوم الجمعة وهذه المناقشة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "قررنا العمل معا. ويجب تعزيز آلية الرقابة بهدف استعادة لبنان لسيادته الكاملة. ويتضمن ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ودعم استعادة سيطرة الدولة على السلاح".

ماكرون تطرق أيضا إلى الوضع في سوريا: "بعد مكالمتي الهاتفية يوم الجمعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تحدثنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول استقرار سوريا واستعادة سيادتها الكاملة. وسوف نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن كل هذه القضايا ذات الأولوية.

واختتم المنشور بقوله: "الشرق الأوسط يحتاج إلى الاستقرار. إن السلام العادل والدائم وحده هو القادر على ضمان مستقبل الجميع".

https://x.com/i/web/status/1906382524323876996