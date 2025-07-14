مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بنيران مضادة للدبابات في قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الاثنين) مقتل الرقيب شوهام مناحيم، 21 عامًا، والرقيب شلومو ياكير شرام، 20 عامًا، والرقيب يولي فاكتور، 19 عامًا، جميعهم مقاتلون في الكتيبة المدرعة 52، شمال قطاع غزة. وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 893.

وقع الحادث الخطير بعد الظهر خلال هجوم شنته الفرقة 162 في جباليا. ولسبب لا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق فيه، وقع انفجار قوي داخل دبابة ميركافا تقل مقاتلين من الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401. قُتل ثلاثة من أفراد طاقم الدبابة، وأصيب قائد الدبابة، وهو ضابط، في الحادث.

وعلى عكس الشكوك الأولية بأن صاروخ آر بي جي أطلقه المسلحون هو الذي أصاب الدبابة، ففي الساعات التي تلت ذلك، تعززت التوقعات بأن عطلاً في الدبابة أدى إلى انفجار قذيفة داخل برج المدفع، مما أدى إلى الانفجار.