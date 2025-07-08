نتنياهو قبل لقائه ترامب: "وافقنا على مقترح الوسطاء"؛ و"الفجوات مع حماس تقلصت"

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قبل ساعات من لقائه الثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصريح خاص مساء الثلاثاء، تناول فيه آخر تطورات مفاوضات الصفقة الجارية حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة. وقال في مستهل كلمته: "هذه أيام مصيرية، تحدث فيها مآسٍ - فقدنا خمسة جنود شجعان في غزة".

"أنا والرئيس ترامب نؤمن بالسلام من خلال القوة - فعندما تُعطى القوة الأولوية، وقد أحدثت الإجراءات الأمريكية من جانبنا فرقًا كبيرًا في الشرق الأوسط، وكان تحالفنا بمثابة صاعقة رعدية. هناك فرص للسلام نحاول استكشافها، وما زال أمامنا عملٌ لم يُنجز في غزة - إطلاق سراح جميع الرهائن وتدمير جميع قدرات حماس. غزة قادمة إلى مستقبل مختلف. هذه أمورٌ ناقشتها مع ترامب، وربما سأناقشها معه مجددًا لاحقًا خلال الزيارة"

وأضاف نتنياهو: "نتحدث عن وقف إطلاق نار، ومستعدون لإنهاء الحرب بشروط تمنع حماس من مواصلة عملياتها، وتمنع غزة من أن تُشكل تهديدًا لإسرائيل. ما زلنا نعمل على صفقة تبادل مختطفين - وافقنا على مقترح من الوسطاء، يُشبه مخطط ويتكوف".

وأكد قائلاً: "المفاوضات معقدة للغاية، وأنا أتابعها كل ساعة تقريبًا. نحن نقاتل عدوًا قاسيًا ووقحا للغاية، لذا لا أتحدث عن الأهداف". وسُئل عما إذا كانت إسرائيل تنوي السيطرة على غزة، فأجاب: "سنفعل ما يلزم لمنع حماس من السيطرة على غزة، وسنستخدم كل قواتنا وقوات الآخرين لتحقيق هذا الهدف".

أشار نتنياهو إلى الرهائن الخمسين الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس: "لا أنوي التنازل عنهم - في بداية الحرب، كان هناك مسؤول كبير زعم أننا لن نتمكن من إطلاق سراح أيٍّ منهم، لكننا أطلقنا سراح 205. الآن، 20 من الرهائن الذين ما زالوا في الأسر على قيد الحياة، وربما واحد أو اثنان آخران".

وفي ختام تصريحاته، سُئل عما إذا كان يرغب في الحصول على القدرات العسكرية الأمريكية - مثل قاذفات بي-2 - فأجاب: "بالتأكيد، ومن لا يرغب في ذلك".

بعد دقائق، قال ترامب خلال اجتماع للكابينيت إن "نتنياهو مهتم بحل قضية غزة، وآمل أن نتمكن من القيام بذلك بطريقة تدوم طويلًا". وأضاف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي حضر النقاش أيضًا: "لقد تقلصت الفجوات في المفاوضات مع حماس من أربع قضايا - إلى قضية واحدة، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا بحلول نهاية الأسبوع".