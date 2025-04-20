"كل شيء عالق": والد المختطف الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر في مطالبة لترامب

دعا عادي ألكسندر، والد المختطف عيدان ألكسندر، الليلة الماضية (السبت) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة - أحياء وأمواتا. وقال "كل شيء عالق وعدنا إلى الوضع الذي كنا فيه قبل عام، إنه أمر مقلق حقا".

وقال لرويترز، معربا عن أمله في أن يكون ابنه ألكسندر لا يزال على قيد الحياة بعد أن زعمت حماس أنه فقد الاتصال مع خاطفيه. وقال أيضا إنه برأيه يجب أن نعود إلى المحادثات مع حماس ونحاول إطلاق سراح جميع الرهائن. وتوجه عادي إلى ابنه: "صدق فقط. لم ينسك أحد. بالتأكيد ليس والديك، والجميع يُناضل من أجل إطلاق سراحك في الولايات المتحدة، وأنا أؤمن أنه في إسرائيل أيضًا".

يشار إلى أنه في عشية عيد الفصح، نشرت حماس مقطع فيديو للمواطن الإسرائيلي الأميركي المختطف مع تعليق "الوقت ينفد" مع وجه ألكسندر مشوش. وقال :"أريد أن أصدق أنني سأعود بسلام، الجميع كذبوا علي".

بعد ذلك، نشرت حماس فيديو آخر يظهر وجهه، مخاطبًا صناع القرار: "يبدو أنهم نسونا هنا ولا أحد يهتم لأمرنا. لقد وصلت بالفعل إلى حالة من الانهيار بسبب شر الحكومة الإسرائيلية والعالم. نتنياهو يعامل إسرائيل كديكتاتور".

وأشار أيضاً إلى مفاوضات إطلاق سراحه، وقال: "قبل ثلاثة أسابيع، كانت حماس مستعدة لإطلاق سراحي ورفضتم. لماذا ما زلت هنا وليس مع أصدقائي وعائلتي؟"