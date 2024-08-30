الجيش الإسرائيلي ينهي العملية العسكرية في دير البلح وخانيونس

أعلنت قوات الفرقة 98 التابع للجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن استكمال مهماتها جنوب قطاع غزة واستعدادها لمهمات إضافية، وفي أطار نشاط الوحدة بالمنطقة تم تدمير ستة أنفاق بطول ستة كيلومترات، واغتيال عشرات المسلحين واستعادة جثامين ستة مختطفين.

وكما افيد، بعد نحو شهر من المناورات فوق الأرض وتحت الأرض، أنهت قوات الفرقة 98 نشاطها الميداني في منطقتي خان يونس ودير البلخ في نفس الوقت. ووفقا للبيان فإنه في إطار العملية، اغتالت القوات أكثر من 250 من المسلحين ودمرت العشرات من البنى التحتية العسكرية.

ووفقا للبيان تمكنت وحدة الهندسة يهلام والفرق القتالية من اللواء السابع والمظليين من تحديد وتدمير 6 أنفاق بطول حوالي 6 كيلومترات لأنفاق تحت الأرض، وتم العثور في بعض الأنفاق على مجمعات سكنية للمسلحين وأسلحة واغتيال عدد من المسلحين.

كما خاض الفريق القتالي التابع للواء السابع معارك في منطقة خانيونس ودير البلح وعثر على أسلحة ودمر العشرات من الكمائن والمجمعات القتالية.

داهمت قوات من الكتيبة 77 موقعاً مركزياً لمنظمة حماس في منطقة دير البلح وعثرت على أسلحة وقاذفة صواريخ ووثائق استخباراتية. وتم بالتعاون مع وحدة يهلام تحديد وتدمير طريق تحت الأرض كان ضمن شبكة قتال المسلحين في منطقة المجمع.

وقاتل الفريق القتالي التابع للواء المظليين في حي حمد غرب خان يونس وفي الأحياء الشرقية بالمدينة. وعملت القوات في مكان مزدحم وفي مبان شاهقة.

ضافة الى ذلك، وفي عملية مشتركة للمظليين مع وحدة يهلام، تم استعادة جثث المختطفين يجاف بوخشتاب، الكسندر دانزيج، ابراهام موندر، يورام ميتسجر، نداف بوبليفل، وحاييم بيري.وتستعد قوات الفرقة لمواصلة القتال في قطاع غزة.