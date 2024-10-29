معطيات الحرب: 12 ألف جندي إسرائيلي مصاب، نصفهم طور ردودا نفسية

مرور عام على الحرب: كشف قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) عن معطيات هامة "استقبلنا حوالي 12 ألف جريح من الرجال والنساء من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023. عدد المتعالجين في القسم ارتفع خلال عام بنسبة 20% ليصل إلى حوالي 74 ألف شخص. وقد أصيب نحو 1500 جريح مرتين خلال القتال." بالإضافة إلى ذلك، تم نقل حوالي 900 جريح جديد إلى المستشفيات منذ بداية العملية البرية في لبنان، أي بزيادة قدرها 1.5 مرة مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.

و93% من المصابين رجال، و66% من جنود الاحتياط، و51% تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، و14% من المصابين مصنفون على أنهم إصابات متوسطة الخطورة، منهم 377 إصابة في الرأس، و23 إصابة خطيرة التي تطلبت ترميم الجمجمة بمساعدة طابعة متعددة الأبعاد.

IDF Spokesperson

308 مصابين بإصابات في العين، منهم 12 فقدوا بصرهم ويحتاجون إلى طرف صناعي، و104 مصابون بإصابات في العمود الفقري، ونحو 60 مبتوري الأطراف تم تزويدهم بطرف صناعي متطور ومبتكر يتناسب مع أسلوب حياتهم. طور 5,200 (43%) من المصابين ردود فعل نفسية مختلفة - القلق والاكتئاب وصعوبات التكيف وما بعد الصدمة، وأكثر من ذلك. وفي كل شهر، يتم بالمعدل قبول حوالي 1000 جريح من الحرب المستمرة ، بالإضافة إلى حوالي 500 طلب جديد للاعتراف من الأحداث الماضية.

في العام الماضي، استقبل الجناح ثلاثة أضعاف عدد الجرحى الشباب حتى سن 30 عامًا، الذين يشكلون 51% من مصابي الحرب، بينما حتى 6 أكتوبر 2023، تم استقبال حوالي 50% من ذوي الإعاقات في الجيش الإسرائيلي تم تعريفهم بأنهم كبار السن، مقابل 8% من الشباب حتى سن 30 عامًا. وفي الجناح، يتم ملائمة الاستجابات التأهيلية للشباب المصابين مع التركيز على المساعدة في العودة إلى الدراسة والتدريب المهني والتأهيل المهني.

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IDF Spokesperson

وكجزء من العملية، تم إنشاء 10 مزارع لإعادة التأهيل لمساعدة الجرحى على خلق روتين يومي، وهي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وقد تم إنشاء المزارع بالتعاون مع منظمة ذوي الإعاقة التابعة للجيش الإسرائيلي.

من أجل تمكين الجرحى من أن يصبحوا أقوى وأن تلتئم جروحهم، ولكي يتمكنوا من التركيز على التعافي - تستمر سياسة "إعادة التأهيل قبل البيروقراطية"، بالتعاون مع منظمة ذوي الإعاقة التابعة للجيش الإسرائيلي. يتلقى المتعالجين الذين يتم إدخالهم إلى الجناح الرعاية الطبية على الفور والعلاج النفسي والدعم المالي، بينما سيتم تأجيل اللجان الطبية للجرحى جسدياً لمدة عام من يوم الإصابة، بينما سيتم تأجيل لجان الجرحى الذين يتعاملون مع ردود الفعل النفسية لمدة عامين. بناء على توصية الخبراء، وذلك للسماح للحالة النفسية للمصابين بالاستقرار والشفاء.

IDF Spokesperson

وبحسب البيانات فإن متوسط التكلفة المالية الشاملة لجرحى الحرب سنويا تبلغ نحو 150 ألف شيكل. بحسب تقديرات قسم إعادة التأهيل – بحلول عام 2030 سيكون هناك حوالي 100.000 شخص ذوي إعاقة في الجيش الإسرائيلي، 50% منهم يعانون من مشاكل نفسية.