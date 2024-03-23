التغطية متواصلة| الولايات المتحدة: "هاجمنا مستودعات ذخيرة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن"
وشن الحوثيون في اليمن، حملة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر، والتي وصفها المتمردون بأنها محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها.
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أنها هاجمت أمس عدة منشآت لتخزين الأسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن "دفاعاً عن النفس".
وشوهدت وسمع دوي ضربات وانفجارات في العاصمة صنعاء، بحسب شهود عيان ومقاطع فيديو، تم تداول بعضها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتظهر اللقطات الانفجارات والدخان يتصاعد في سماء المدينة.
وشن الحوثيون في اليمن، حملة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر، والتي وصفها المتمردون بأنها محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها.
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الشرطة تفتح تحقيقا في جريمة قتل بعد مقتل فتى بالرصاص في بلدة عربية شمالية
توفي شاب يبلغ من العمر 16 عاما بعد إصابته بالرصاص في بلدة طمرة العربية الشمالية، فيما تحقق الشرطة فيه على أنه جريمة قتل مشتبه بها.
وتقول الشرطة إنها تمشط المنطقة بحثًا عن المشتبه بهم، وإن إطلاق النار يبدو مرتبطًا بنزاع بين الجماعات الإجرامية.
في ظل الضغوط الدولية على إسرائيل: الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يصل إلى معبر رفح
من المتوقع أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحدود بين مصر وغزة خلال السبت، ويجدد دعوته لوقف إطلاق النار في الحرب.
ويعتزم غوتيريس الوصول إلى مدينة العريش في شمال سيناء، حيث يتم تخزين معظم المساعدات الدولية المرسلة لسكان قطاع غزة. كما سيصل إلى الجانب المصري من معبر رفح.