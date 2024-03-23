التغطية متواصلة| الولايات المتحدة: "هاجمنا مستودعات ذخيرة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن"

وشن الحوثيون في اليمن، حملة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر، والتي وصفها المتمردون بأنها محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها.

i24NEWS
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البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمر
البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمر(Mass Communication Specialist 1st Class Ryan U. Kledzik/U.S. Navy via AP)

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أنها هاجمت أمس عدة منشآت لتخزين الأسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن "دفاعاً عن النفس". 

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وشوهدت وسمع دوي ضربات وانفجارات في العاصمة صنعاء، بحسب شهود عيان ومقاطع فيديو، تم تداول بعضها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتظهر اللقطات الانفجارات والدخان يتصاعد في سماء المدينة.

وشن الحوثيون في اليمن، حملة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر، والتي وصفها المتمردون بأنها محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها.

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الشرطة تفتح تحقيقا في جريمة قتل بعد مقتل فتى بالرصاص في بلدة عربية شمالية

توفي شاب يبلغ من العمر 16 عاما بعد إصابته بالرصاص في بلدة طمرة العربية الشمالية، فيما تحقق الشرطة فيه على أنه جريمة قتل مشتبه بها.

وتقول الشرطة إنها تمشط المنطقة بحثًا عن المشتبه بهم، وإن إطلاق النار يبدو مرتبطًا بنزاع بين الجماعات الإجرامية.

في ظل الضغوط الدولية على إسرائيل: الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يصل إلى معبر رفح

من المتوقع أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحدود بين مصر وغزة خلال السبت، ويجدد دعوته لوقف إطلاق النار في الحرب. 

AP Photo/Peter K. Afriyie
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في مقر الأمم المتحدةAP Photo/Peter K. Afriyie

ويعتزم غوتيريس الوصول إلى مدينة العريش في شمال سيناء، حيث يتم تخزين معظم المساعدات الدولية المرسلة لسكان قطاع غزة. كما سيصل إلى الجانب المصري من معبر رفح.

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