التغطية متواصلة| الولايات المتحدة: "هاجمنا مستودعات ذخيرة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن"

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أنها هاجمت أمس عدة منشآت لتخزين الأسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن "دفاعاً عن النفس".

وشوهدت وسمع دوي ضربات وانفجارات في العاصمة صنعاء، بحسب شهود عيان ومقاطع فيديو، تم تداول بعضها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتظهر اللقطات الانفجارات والدخان يتصاعد في سماء المدينة.

وشن الحوثيون في اليمن، حملة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر، والتي وصفها المتمردون بأنها محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها.

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