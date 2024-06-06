تغطية|سبعة جرحى في غارة إسرائيلية، وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي
حماس ترفض صفقة بسبب اختلافها عن الخطوط العريضة التي قدمها بايدن
مقتل رافائيل كاودرس بطائرة بدون طيار أطلقها حزب الله وأُصيبت جندية بجروح خطيرة في الهجوم.| حماس ترفض صفقة بسبب اختلافها عن الخطوط العريضة التي قدمها بايدن | حماس قالت إن الاقتراح الإسرائيلي مختلف عن الخطوط العريضة التي قدمها بايدن. حادثة غير عادية على حدود غزة: محاولة عناصر حماس اختراق الجدار الحدودي|إسبانيا تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها بمحكمة العدل الدولية على إسرائيل.
إسبانيا تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها بمحكمة العدل الدولية على إسرائيل
اليونيسيف: 9 من كل 10 أطفال في غزة يطاردهم الجوع
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الخميس إن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة يفتقرون إلى العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي.
7 جرحى في غارة إسرائيلية وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية
أفادت وكالة مهر للأنباء أن سبعة أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت بيت ياحون قرب مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات صديقين وعدشيت والعديسة وكونين، بحسب ما أفادت المصادر.
جاء ذلك بعدما خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت في أجواء عدد من مناطق الجنوب اللبناني قرابة منتصف الليل. وفي المقابل، تعرض هدف عسكري في بلدة المطلة لنيران مباشرة من لبنان في نفس الوقت تقريباً.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "تمّ اعتراض جسم مشبوه في البحر قبالة مدينة نهاريا"، شمالي إسرائيل، من دون دوي صفارات إنذار.
منذ بداية الحرب: 25 قتيلا غالبيتهم من الجنود على الحدود الشمالية
وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى من الإسرائيليين على الحدود الشمالية منذ بداية الحرب إلى 25 قتيلا غالبيتهم من الجنود، 5 منهم قتلوا خلال شهر أيار/مايو الماضي.
الرائد يوسي: التهديدات على الحدود السورية لا تختلف عن لبنان
الرائد يوسي، SMG 920، قال لموقع Ynet من منطقة الجولان: "توجد جبهة هنا أيضاً، العدو يتحدانا. نحن ندرسه. تهديداتنا لا تختلف كثيراً عن لبنان".
وأضاف: "نحن نواجه تحديات ولكننا نعرف كيف نتصرف. تم نشر قوات مدرعة وهندسية ومشاة. كنا في المنارة ومرجليوت. نحن ندرك التهديدات ونعلم كيف نواجهها. الوصول إلى الحدود مع سوريا يمثل تحديًا من نوع آخر، حيث الجنود في حالة تأهب دائم. وللأسف، العدو يذكرنا بوجوده باستمرار"