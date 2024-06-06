تغطية|سبعة جرحى في غارة إسرائيلية، وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي

7 جرحى في غارة إسرائيلية وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سبعة أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت بيت ياحون قرب مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات صديقين وعدشيت والعديسة وكونين، بحسب ما أفادت المصادر.

جاء ذلك بعدما خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت في أجواء عدد من مناطق الجنوب اللبناني قرابة منتصف الليل. وفي المقابل، تعرض هدف عسكري في بلدة المطلة لنيران مباشرة من لبنان في نفس الوقت تقريباً.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "تمّ اعتراض جسم مشبوه في البحر قبالة مدينة نهاريا"، شمالي إسرائيل، من دون دوي صفارات إنذار.