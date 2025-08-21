ضربة لإسرائيل: من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن تفشي وباء مجاعة في غزة

منظمة IPC المسؤولة عن تحديد حالات الجوع حول العالم، من المتوقع أن تقدم صباح الغد تقريراً جاء فيه أن "أسوأ سيناريوهات الجوع تتطور حالياً في قطاع غزة" •

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة 23.5.2025
المساعدات الإنسانية لقطاع غزة 23.5.2025

من المتوقع أن يعلن منظمة IPC، التي تعمل نيابة عن الأمم المتحدة والمسؤولة عن تحديد حالات المجاعة في جميع أنحاء العالم، غدًا (الجمعة) عن حالة وباء مجاعة في غزة. وستقدم المنظمة في الساعة 11 صباحًا تقريرًا جاء فيه: "سيناريو المجاعة الأسوأ يتطور حاليًا في قطاع غزة".

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون رد على ذلك بشدة: "حتى عندما تدخل مئات الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة ومراكز المساعدات توزع ملايين وجبات الطعام، تواصل الأمم المتحدة صناعة الأكاذيب. هذه محاولة ساخرة أخرى لتغيير المعايير من أجل مهاجمة إسرائيل. الجوع الوحيد في غزة الآن هو جوع المختطفين في أنفاق حماس."

