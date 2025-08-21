ضربة لإسرائيل: من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن تفشي وباء مجاعة في غزة

قد يعجبك أيضًا -

من المتوقع أن يعلن منظمة IPC، التي تعمل نيابة عن الأمم المتحدة والمسؤولة عن تحديد حالات المجاعة في جميع أنحاء العالم، غدًا (الجمعة) عن حالة وباء مجاعة في غزة. وستقدم المنظمة في الساعة 11 صباحًا تقريرًا جاء فيه: "سيناريو المجاعة الأسوأ يتطور حاليًا في قطاع غزة".

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون رد على ذلك بشدة: "حتى عندما تدخل مئات الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة ومراكز المساعدات توزع ملايين وجبات الطعام، تواصل الأمم المتحدة صناعة الأكاذيب. هذه محاولة ساخرة أخرى لتغيير المعايير من أجل مهاجمة إسرائيل. الجوع الوحيد في غزة الآن هو جوع المختطفين في أنفاق حماس."