تقرير: هذا ما عرضته تركيا بشأن الترتيبات الأمنية بغزة باليوم التالي من الحرب ورفضته الدول العربية

عرضت تركيا في الأشهر الأولى من الحرب في غزة أمام عدد من الدول العربية اقتراحا لصياغة خطة لترتيبات أمنية تشمل وضع قوات مشتركة في غزة باليوم التالي من الحرب. وصرح ديبلوماسي عربي مطلع لهيئة البث الرسمية "كان" أن الأتراك عرضوا تقديم الخطة الى الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها لم تحصل على قبول دول عربية بينها مصر.

ويشار الى أنه في تلك الفترة، والتي كانت مبكرة نسبيا من الحرب، رفضت الدول العربية بشكل تام السماع حول تسوية تشمل وضع قوات من قبلها في قطاع غزة. مع ذلك، طرأ تحرك معين بالموضوع، وذلك بعد أن عرضت عدد من الدول العربية بينها مصر وضع قوات من قبلها في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا الاقتراح الذي قدمته الدول العربية للأميركيين جاء كجزء من حل الدولتين للقضية الفلسطينية.

ووفقا للديبلوماسي العربي، تحاول تركيا بكل الطرق التأثير على ما يحدث في غزة ووضع نفسها كلاعب مركزي بشكل أساسي أمام الأمريكيين. دول عربية مثل مصر والتي على علاقات جيدة مع تركيا، لا زالت تنظر بريبة الى كل محاولة تركيا لإنشاء موطئ قدم في الساحة الفلسطينية.لذلك، وفقا للديبلوماسي العربي، يبدو أن تركيا تحاول البروز على حساب قطر، على خلفية فشل المفاوضات الحالية للتوصل لصفقة للإفراج عن المختطفين.