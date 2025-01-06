عائلة جندي إسرائيلي مخطوف تتهم إسرائيل بإخراج ابنها من قائمة الأسماء التي تنوي حماس إطلاق سراحهم

حغاي أنغريست، والد متان، الجندي الإسرائيلي الجريح الذي اختطف من ناحال عوز، يقول إن إٍرائيل تُصعّب الأمور على العائلة طوال الوقت، ويتساءل لماذا تم استبعاد اسم ابنه من قائمة المختطفين، التي تدعي حماس أنها مستعدة للإفراج عنها.

وقال الوالد في حديث إذاعي:" عندما رأينا القائمة وابننا غير موجود بها، أدركنا أن الدولة خانتنا. أبني أكثر ما يمكن أن يكون حالة إنسانية. ابني على القائمة الإنسانية، لكن إسرائيل أخرجته من هناك لسبب ما". مذكّرا عندما كانت جدته بمعسكر الاعتقال النازي آوشفيتس.

وقالت والدة الجندي:" كفى للقوائم ولتحديد الأسماء، يجب إعادة كل المخطوفين".